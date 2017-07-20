Поездки между городами на BlaBlaCar теперь стали отображаться в «Картах» Google во вкладке общественного транспорта, пишет портал AIN.UA со ссылкой на пресс-службу компании. Интеграция появилась для пользователей из Украины и Бельгии.

По словам руководителя BlaBlaCar в Украине и на Украине Алексея Лазоренко, для тестирования интеграции компания выбрала именно эти страны, так как там наблюдается быстрый рост рынка, продукты обеих компаний пользуются большим спросом.

В приложении Google отображается стоимость и минимальная продолжительность пути. После того, как пользователь выберет вариант райдшеринга, его направят в приложение сервиса.

В 2015 году «Яндекс» разместила предложения BlaBlaCar в сервисе Яндекс.Расписания. Тогда представители компании рассказали, что это первый рекламный спецпроект, который поисковик запустил с иностранным юрлицом. До этого у «Яндекса» были похожие проекты, но с российскими компаниями.