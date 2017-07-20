Арбитражный cуд Санкт-Петербурга постановил полностью отказать в иске ООО «Блэк Фрайдэй», владельцу сайта Black Friday Sale, требующему от ООО «Эксперт Таун», организатора онлайн-распродажи «Настоящая Черная Пятница», 1,5 млн рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак Black Friday. Также истцу было отказано в наложении запрета на ООО «Эксперт Таун» в дальнейшем использовании обозначения Black Friday при проведении онлайн-распродаж.

Предприниматель Владимир Ким зарегистрировал товарный знак распродаж в 2013 году. АКИТ и другие участники рынка устраивали свои «черные пятницы» исходя из того, что название является общеупотребительным и изначально появилось в США как обозначение сезона распродаж, следующего за Днем благодарения.

В октябре 2016 года компания Кима подала в суд иск по защиты своей торговой марки Black Friday на «Эксперт Таун», которая на тот момент являлась оператором распродаж, проводимых членами АКИТ (впоследствии компания продолжила проводить акции «Настоящая черная пятница» и «Киберпонедельник», но уже при поддержке РАЭК). В мае 2017 года комиссия комиссия ФАС по жалобе «Эксперт Тауна» рассмотрела действия «Блэк Фрайдэй» и нашла в них нарушения части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.