Руководитель группы транспортных сервисов «Яндекса» Дмитрий Крюков рассказал изданию «Гудок» о старте продаж железнодорожных билетов в 2017 году — как пригородных, так и на поезда дальнего следования. Продажи будут прямыми, без перехода с «Яндекса» на сайты партнёров. В первом полугодии 2017 года по данным РЖД электронные билеты использовались в 44,2% поездок на поездах дальнего следования — это существенно меньше чем в авиации. Ещё больший разрыв (и соответственно объём возможно роста рынка) в пригородном сообщении. Лишь 0,2% от общего количества пригородных железнодорожных билетов в июне 2017 года проданы через мобильное приложение «Пригород» (новинка, пока есть у 14 пригородных компаний). Представители РЖД объявили, что сейчас они готовят платформу для продажи билетов на любой транспорт, не только железнодорожный, и предложения отелей (всё это уже предлагает «Яндекс»). После одобрения Минтранса в продаже могут появиться билеты для смешанно-комбинированных поездок (например: автобус-поезд-автобус, по одному билету). «Яндекс» уже сегодня предлагает билеты на различный транспорт, но продавать железнодорожные билеты по ценам РЖД «Российские железные дороги» поисковику не разрешили, можно продавать только дороже.

Мы хотим продавать билеты от своего интерфейса, пытаемся ввести онлайн-оплату билетов на пригородные поезда […] мы пытаемся […] достичь комплексного покрытия […] где можно, еще и добавить онлайн-данные — опоздания, реальные местоположения поезда [частично реализовано в апреле 2017] или автобуса, — рассказал руководитель группы транспортных сервисов «Яндекса» Дмитрий Крюков.

При запуске Яндекс.Расписаний в поисковике считали, что когда-нибудь появится возможность построить маршрут из любой точки в любую точку: «Например, из какой-нибудь деревни в Хабаровском крае до Калининграда. Это была далёкая цель, мы к ней понемногу шли. Сейчас мы понимаем, что на 100% эта цель не выполнена и вряд ли когда-то будет […] При этом мы никогда не заявляли о том, что должен быть один сервис, какая-то мегасистема единая». «Яндекс» постарается уже в 2017 году продавать от своего имени билеты на электрички и поезда. Но о скидках с железной дорогой договориться не удалось:

Изначальной нашей целью была продажа по цене, равной цене билета в кассе. Мы полагали, что при наличии большого потока пользователей сможем зарабатывать на чём-то еще — например, на рекламе. Но такая позиция на данный момент не очень близка ОАО «РЖД» и «ФПК», они предпочитают, чтобы партнёры держали небольшую наценку относительно касс, — объяснил руководитель группы транспортных сервисов «Яндекса».

Начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Максим Шнейдер рассказал «Гудку», что железная дорога и Минтранс работают над юридическим и техническим решениями для начала продаж смешанно-комбинированных поездок. Шнейдер ожидает, что к платформе подключатся авиаторы, отельёры и операторы автобусных перевозок (к «Яндексу» они уже подключены). «Мы планируем, что это будет реализовано в 2018 году. Мы будем открыты к тому, чтобы любая компания пришла на нашу платформу, чтобы можно было соединить железнодорожную перевозку в дальнем следовании с автобусом, пригородную перевозку с автобусом, и продавать единые билеты», — сказал начальник департамента.

Третьим конкурентом для билетных платформ «Яндекса» и РЖД теоретически может стать «Ростелеком». На полях ПМЭФ-2017 его глава Михаил Осеевский заявил, что в компании планируют создать агрегатор перевозок, напоминающий Gett или Uber, но с большим числом видов транспорта. Сегодня «Ростелеком» работает с более традиционными транспортными платформами. В Липецке, Калуге, Вологде и других городах оператор автоматизирует городской транспорт и парковочные пространства — комплекс поддерживает электронную оплату и контролирует движение на маршрутах. Четвёртый конкурент — это Google, в марте 2017 года он ограниченно подключился к торговле железнодорожными билетами, добавив их к предложениям авиаперевозчиков.