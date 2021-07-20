Юрий Синодов в своём Telegram обнамекался на то, что «Команда 29» получала деньги из-за рубежа


Юрий Синодов, главред Roem.ru, в своём Telegram-канале предполагает, что деятельность закрывшейся «Команды 29» велась на иностранные деньги и в интересах организаций, поддерживающих в России шпионскую деятельность и нуждающихся в данных для OSINT (исследований на базе открытых источников):

Первое. Например, меня смущает то, что очень мало кто готов вбухивать заметные деньги (а ООО «ИРСИ» за последние шесть лет имеет выручку 90+ млн рублей) в открытость госсайтов. При этом финансирование осуществляется таким образом, что раскрывать источники Минюсту продолжая работать как НКО — крайне нежелательно.

Второе. Меня очень смущает то, что единственным связующим звеном между защитой обвиняемых в шпионаже и информационной открытостью госведомств является то, что интересантом в обоих этих занятиях являются спецслужбы, которым интересно и агентурные данные собирать, и хотелось бы чтоб агенты меньше боялись трепаться, и хотелось бы делать отчёты на базе открытых данных (OSINT).

На базе первого и второго сделаю смелое предположение: К29 это команда медийщиков и адвокатов, которая на деньги иностранных государств:

  • облегчает работу OSINT отделов спецслужб этих государств
  • находит пограничные случаи со шпионами-идиотами и за счёт медийной составляющей в этих историях подогревает мировоззрение части граждан РФ о «кровавой гебне»
  • в целом облегчает участь части людей обвиняемых в госизмене и шпионаже

Синодов и Roem.ru

Наверное, в этом году других тем не будет. Разве что с конца сентября. На закрытие Команды29 У данной организации было 2,5 с половиной стадии своего развития. Первая: команда юристов бравшихся, в подавляющем большинстве случаев, за дела о шпионаже. У организации не было юридической структуры, её называли «неформальным объединением» Вторая, более ранняя: та же самая команда юристов, борющаяся за правильное с их точки зрения раскрытие информации госструктур и пишущая методички для госсайтов о том, что и как им надо раскрывать. Вторая с половиной: то же самое что и вторая стадия, но в виде не НКО, признанной иностранным агентом, а ООО «ИРСИ», которое занималось тем же самым. Кроме этого у К29 был офигенный медиаотдел, такого размера, который бывает не у каждого СМИ. В составе: — главный — журналист — редактор сайта — человек отвечавший за PR и прессу — человек отвечающий за «работу со сторонниками» У общественности восприятие К29 таково: «последний фронтир защиты обвиняемых в госизмене озверевшими ФСБшниками…

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое