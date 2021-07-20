Юрий Синодов, главред Roem.ru, в своём Telegram-канале предполагает, что деятельность закрывшейся «Команды 29» велась на иностранные деньги и в интересах организаций, поддерживающих в России шпионскую деятельность и нуждающихся в данных для OSINT (исследований на базе открытых источников):

Первое. Например, меня смущает то, что очень мало кто готов вбухивать заметные деньги (а ООО «ИРСИ» за последние шесть лет имеет выручку 90+ млн рублей) в открытость госсайтов. При этом финансирование осуществляется таким образом, что раскрывать источники Минюсту продолжая работать как НКО — крайне нежелательно.

Второе. Меня очень смущает то, что единственным связующим звеном между защитой обвиняемых в шпионаже и информационной открытостью госведомств является то, что интересантом в обоих этих занятиях являются спецслужбы, которым интересно и агентурные данные собирать, и хотелось бы чтоб агенты меньше боялись трепаться, и хотелось бы делать отчёты на базе открытых данных (OSINT).

На базе первого и второго сделаю смелое предположение: К29 это команда медийщиков и адвокатов, которая на деньги иностранных государств: