Президенту России представили инициативы по социально-экономическому развитию. Ключевое требование к проектам: они должны быть завершены в короткие сроки с видимым результатом.
Из того что имеет отношение к IT можно выделить следующие направления, на которые планируется выделить денег:
- Автономное судовождение
- Строительство электромобилей
- Поддержка креативных индустрий
- Поддержка IT-образования (обучение Python, C++, …) — обучить должны 300К старшеклассников и студентов за два года
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Поддержка IT-образования (обучение Python, C++, …) — обучить должны 300К старшеклассников и студентов за два года
Сберу придется новый инногородок построить, чтобы всех этих бездельников рассадить.
Впрочем, зарплата им пойдет все равно в конечном итоге из бюджета? Странный способ из кармана в карман перекладывать.