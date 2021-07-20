Государство вложит денег в электромобили и подготовку айтишников


Президенту России представили инициативы по социально-экономическому развитию. Ключевое требование к проектам: они должны быть завершены в короткие сроки с видимым результатом.

Из того что имеет отношение к IT можно выделить следующие направления, на которые планируется выделить денег:

  1. Автономное судовождение
  2. Строительство электромобилей
  3. Поддержка креативных индустрий
  4. Поддержка IT-образования (обучение Python, C++, …) — обучить должны 300К старшеклассников и студентов за два года
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    anonymous coward

    Поддержка IT-образования (обучение Python, C++, …) — обучить должны 300К старшеклассников и студентов за два года

    Сберу придется новый инногородок построить, чтобы всех этих бездельников рассадить.

    Впрочем, зарплата им пойдет все равно в конечном итоге из бюджета? Странный способ из кармана в карман перекладывать.

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