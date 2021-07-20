В Альфа-Банке появилась позиция главного редактора, её занял Александр Поливанов, ранее медиадиректор Sports.ru, соавтор и соведущий подкаста «Деньги пришли». Подкаст делался совместно с Альфа-Банком. До этого Александр работал в «Ведомостях», «Медузе», «Ленте».

Поливанов рассказал о своем уходе из Sports.ru 12 июля: «Я не ищу себе занятие, не „выхожу на рынок“, через неделю у меня будет новая работа».