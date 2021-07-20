В Альфа-Банке появилась позиция главного редактора, её занял Александр Поливанов, ранее медиадиректор Sports.ru, соавтор и соведущий подкаста «Деньги пришли». Подкаст делался совместно с Альфа-Банком. До этого Александр работал в «Ведомостях», «Медузе», «Ленте».
Поливанов рассказал о своем уходе из Sports.ru 12 июля: «Я не ищу себе занятие, не „выхожу на рынок“, через неделю у меня будет новая работа».
Александр Поливанов будет отвечать за весь текстовый контент бренда, выстраивать редакционную политику и заботиться о tone of voice. Он будет работать в тесном взаимодействии с арт-директором Ириной Волошиной (ex. дизайн-директор «Яндекса»), которая курирует всю визуальную коммуникацию от лица банка.
Алексей Гиязов, директор по маркетингу «Альфа-Банка»:
Главный редактор — не совсем стандартная вакансия для банков, но, думаем, очень скоро она станет нормой для любой большой компании, создающей тексты и взаимодействующей с клиентами. С помощью связки арт-директора и главного редактора мы планируем вывести коммуникации «Альфа-Банка» на новый уровень.
Александр — профессионал, тонко чувствующий слушателя и читателя, в его текстах есть ум и свобода. Мы долго искали кандидата на вакансию главреда, но поняли, что он — самый правильный герой для этой роли.
Сам Александр Поливанов прокомментировал свое назначение на должность главного редактора «Альфа-Банка» так: «Те два года, что мы вместе делаем подкаст „Деньги пришли“, я поражался, какой Альфа-Банк тактичный, корректный, надежный и доверяющий ведущим подкаста партнер. Поэтому когда ребята предложили поработать плотнее, было сложно удержаться».
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