Интересующийся статистикой физик Сергей Шпилькин заметил, что сертификаты о вакцинации и о заражении коронавирусной болезнью на Госуслугах имеют единую (для каждого вида сертификатов отдельно) нумерацию, которая позволяет понять количество болевших по России. Сертификат, на основе которого выдаётся QR-код, содержит восемь цифр порядкового номера записи в регистре Минздрава.
На основе этой информации количество переболевших в России -- 29 миллионов. Несоответствие истинного количества данным оперативного штаба косвенно подтвердил замминистр цифрового развития Качанов, когда упомянул о 9 млн заболевших (по данным оперштаба было 4,9 млн). Если Качанов имел в виду болевших за последние полгода (для получения QR-кода требовалось переболеть именно не более полугода назад), то эти данные совпадают с теми, что видны по сертификатам.
В сертификате для переболевших 16 цифр. Первая группа цифр состоит из восьмерки, кода региона и единицы — эта цифра во всех проверенных нами сертификатах одинакова и, судя по аналогичным регистрам, обозначает получателя бюджетных средств. Следующие четыре цифры — это месяц и год постановки диагноза. Еще восемь цифр — порядковый номер записи в регистре.
Точно такой же формат, только без восьмерки в начале, используется в Федеральном регистре лиц, больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, созданном Минздравом в марте 2020 года для отслеживания числа заболевших. Данные из него никогда не появлялись в открытом доступе.
Судя по всему, чтобы создать сертификат выздоровевшего на «Госуслугах», Минцифры просто брало его номер из этого регистра Минздрава и добавляло к нему восьмерку спереди.
Об этом свидетельствует и версия сертификата в специализированном формате JSON, которую можно также скачать с «Госуслуг»: там есть поле unrz из 15 цифр и отдельно unrzFull — с восьмеркой спереди, аналогичное номеру сертификата.
«Медиазона» попросила Минцифры подтвердить, что номер сертификата переболевшего формируется на основе УНРЗ из коронавирусного регистра Минздрава. В Минцифры ответили, что «портал Госуслуг является витриной данных» из регистра. «При формировании сертификата используется регистровая запись Минздрава», — признало ведомство.
На пике второй волны зимой в реестр вносилось по 125 тысяч человек в сутки — во всем мире заболеваемость была выше только в США и Индии. Если эти цифры верны, Россия находится на первом месте в мире по числу заразившихся COVID-19 в пересчете на миллион жителей.
Самый свежий из увиденных Шпилькиным сертификатов принадлежит человеку, переболевшему коронавирусом в июне 2021 года. Его порядковый номер — 27 миллионов 300 тысяч. На вопрос о том, соответствует ли эта цифра за июнь действительности, знакомый с работой реестра источник в одном из федеральных ведомств ответил: «Так и есть».
Изучая сертификаты выздоровевших, «Медиазона» выяснила, что к середине июля их опубликованные на «Госуслугах» номера уже превысили отметку в 29 миллионов.
Уточняется, что в реестр вносят также «все случаи пневмонии, включая амбулаторные», а в случае повторного заражения создаётся ещё одна запись.
В 2020 году смертность от пневмонии в России выросла на 140% — в основном за счет регионов с высокой избыточной смертностью и низкой официальной статистикой смертей от коронавируса. Поэтому логично предположить, что всплеск пневмоний в прошлом году все же связан с COVID-19.
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Ну, раз Шпилькин, то мы точно знаем, что все выборы в РФ грубо подтасованы, нет гаусса, Навальный выиграл выборы мэра Москвы в 2013, ролик про «дворец» посмотрело 120 миллионов человек, а переболело коронавирусом 29 миллионов.
При этом, конечно, всем известно, что Сталин уничтожил от 60 до 100 миллионов, Путин сократил количество больниц в два раза, эмигрировало с 2000 года не меньше 10 миллионов человек, а настоящая инфляция — двузначная.
Кстати, странно, что Шпилькин не добрался до настоящего количества населения России. Многие его калеги давно посчитали, что власти лгут, и нас давно уже меньше 100 миллионов. И убывает на миллион-полтора в год.
Известно также — думаю, Шпилькин подтвердит, что у нас 700 тысяч смертей от алкоголизма, от домашнего насилия гибнет 60 000 женщин, а также 50 000 человек каждый год пропадают без вести, в то время как 3000 подростков ежегодно кончают жизнь самоубийством.
Ведь всего-то и надо взять открытые данные и посчитать, всё же на поверхности, нужно просто немного знать математику, как Шпилькин.
Идиоты в ведомствах ничего не могут скрыть.
Ну и немного журналистских навыков, например, уметь с непроницаемым лицом говорить «источник в министерстве подтвердил это число».
Там вообще есть вопрос — насколько валидны счётные данные в принципе, на фоне того, что куча переболевших на уровне «не попал в больницу», то есть кашель-сопли-слёзы-температура, даже не были посчитаны как переболевшие, а тупо сидели на всякий случай дома и никуда не выходили. Как я, например.
На эту основную меганеизвестность накручивать ещё какие-то приближения, а потом пытаться сообщить результат с точностью до миллионов — это хайпожорство очень высокого уровня.
> Ведь всего-то и надо взять открытые данные и посчитать, всё же на поверхности, нужно просто немного знать математику, как Шпилькин.
Значит это можно и опровергнуть, не правда ли? Любой отличник с мехмата справился бы с легкостью.
Что — это?
У Шпилькина нечего опровергать, это просто пропагандист.
Это как «гаусса» у него опровергать, в задаче, где нет ни одного условия ЦПТ.
Да и он совершенно тефлоновый к любым опровержениям, у него задача не доказывать нецелевой аудитории, а создавать квазинаучные мемы для хомячков.
> Что — это?
Ну вот эта его оценка количества переболевших в России. Что с ней не так? Судя по первому комментарию, ты абсолютно с этим не согласен и тебе очевидно почему.
> Там вообще есть вопрос — насколько валидны счётные данные в принципе
> На эту основную меганеизвестность накручивать ещё какие-то приближения
Вопрос вовсе не в том, как хорошо учитываются переболевшие. Некий физик по неполным учтенным данным и косвенному признаку (порядковости нумерации сертификатов) делает вывод о числе выданных сертификатов и, как следствие, числе учтенных переболевших. Это число оказалось больше того, что озвучивает власть. Либеральные сми на этом хайпанули: власть опять врет, по заражениям на единицу населения РФ номер 1
и т. д.
Когда ты делаешь заказ в интернет магазине и получаешь номер заказа N, а через месяц второй заказ с номером N+1000 и тебе очень интересно сколько у магазина заказов в месяц, нетрудно сделать предположение о 1000, ведь так? А Если магазин при этом отбивает 20 чеков в месяц, появляется повод для сомнений.
Забавно какие Ашманов привел аргументы: ничего не объяснил, скопировал пропаганду из методички, расставил маркеры и всех обвинил в своих грехах.
С ней не так то, что это не «оценка», а просто враки.
Цель которой — опять найти что-то, что в проклятой рашке хуже всех. И завизжать об этом.
И аудитория есть — вот тебе, дураку, нужно как раз это, как видим, а какие-то обоснования не важны. И так ясно же.
Метод, кстати, показательный — всех вдохновляет пример врак Беллингкета: давайте мы найдём «утечку», которую хрен проверишь. И потом кто-то нам «на условиях анонимности» подтвердит, что да, это верная утечка-то.
А опровергать Шпилькина не нужно, потому что там некого опровергать. Я когда-то пробовал с ним и его клакой пообщаться по поводу нелепого «гаусса», которого он продвигал. Типа принял временно рабочую гипотезу, что он искренне заблуждался, а так вообще знает математику и хочет выяснить истину, а также правду.
Гипотеза не подтвердилась. Дискуссии про математику, случайные величины, ЦПТ, округление «пилы» — не получилось ни у меня, ни у Тутубалина, ни у других нормальных людей со знанием относительно простой математики — ни со Шпилькиным, ни с его соратниками по борьбе. Крик, мат, расчеловечивание, всё, как обычно, как они любят.
На той стороне нет не только «математика», там нет собеседника. Есть роль создания квазинаучных, наукообразных инфоповодов для раскрутки навальнерами и прочими ЛГБТ-активистами.
Если чувак нагло, беспардонно врал до этого в 100 случаях из ста, зачем нужно с ним обсуждать сто первый случай его вранья?
При этом у меня нет собственного мнения про число переболевших, я уверен, что вся статистика негодная.
Но если в это дело влез Шпилькин — то это точно враньё.
И более того, можно сделать более интересный вывод: это задача, работает противник. Шпилькин и иже с ним сами не возбуждаются.
Смотрим на календарь: а, конец июля, выборы в сентябре. Понятно.
От этого перейдут к очернению ЕР и лично Путина, потом к «самые грязные выборы в истории», «ЦИК лжёт», «дайте немедленно скачать все большие данные по выборам, чтобы мы могли их проанализировать и закричать, что выборы подтасованы и нелегитимны, а иначе мы закричим, что данных не дали, потому что выборы подтасованы нелигитимны».
Проходили это всё уже много раз.
Заказов то 1000, а чеков — 20 — все верно, сами себе и ответили, что удивительно… Так бывает. Нумерации вообще никогда не прямолинейные.
> И аудитория есть — вот тебе, дураку, нужно как раз это, как видим, а какие-то обоснования не важны.
Ашманов, я об этом Шпильке узнал в этой теме и если бы не твой коммент, я бы не написал свой. Меня не интересует эта тема — я не вижу смысла власти врать про количество переболевших или т.п. А серия и номер паспорта РФ не говорит о том, что у нас проживает несколько млрд. граждан.
Интересно лишь как ты на простой вопрос отвечаешь. Что не так с оценкой? Ты много чего написал: пропаганда, лгбт, навальнеры
и т. д. но по сути твой ответ сводится к
> это не «оценка», а просто враки.
Ну ок. Отличное объяснение. В отличии от Шпильке ты хороший собеседник.
> Заказов то 1000, а чеков — 20 — все верно, сами себе и ответили, что удивительно… Так бывает. Нумерации вообще никогда не прямолинейные.
Не поднимаю, что вы имеете ввиду под «прямолинейные». Нумерация домов, этажей, номеров документов (паспорта, например)
и т. д. порядковая, т.е. прямолинейная. Или не так? Вообще, мне всегда казалось, что это суть определения слова «нумерация». Можете привести пример непрямолинейной или нелинейной нумерации?