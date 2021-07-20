Интересующийся статистикой физик Сергей Шпилькин заметил, что сертификаты о вакцинации и о заражении коронавирусной болезнью на Госуслугах имеют единую (для каждого вида сертификатов отдельно) нумерацию, которая позволяет понять количество болевших по России. Сертификат, на основе которого выдаётся QR-код, содержит восемь цифр порядкового номера записи в регистре Минздрава.

На основе этой информации количество переболевших в России -- 29 миллионов. Несоответствие истинного количества данным оперативного штаба косвенно подтвердил замминистр цифрового развития Качанов, когда упомянул о 9 млн заболевших (по данным оперштаба было 4,9 млн). Если Качанов имел в виду болевших за последние полгода (для получения QR-кода требовалось переболеть именно не более полугода назад), то эти данные совпадают с теми, что видны по сертификатам.

В сертификате для переболевших 16 цифр. Первая группа цифр состоит из восьмерки, кода региона и единицы — эта цифра во всех проверенных нами сертификатах одинакова и, судя по аналогичным регистрам, обозначает получателя бюджетных средств. Следующие четыре цифры — это месяц и год постановки диагноза. Еще восемь цифр — порядковый номер записи в регистре. Точно такой же формат, только без восьмерки в начале, используется в Федеральном регистре лиц, больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, созданном Минздравом в марте 2020 года для отслеживания числа заболевших. Данные из него никогда не появлялись в открытом доступе. Судя по всему, чтобы создать сертификат выздоровевшего на «Госуслугах», Минцифры просто брало его номер из этого регистра Минздрава и добавляло к нему восьмерку спереди. Об этом свидетельствует и версия сертификата в специализированном формате JSON, которую можно также скачать с «Госуслуг»: там есть поле unrz из 15 цифр и отдельно unrzFull — с восьмеркой спереди, аналогичное номеру сертификата. «Медиазона» попросила Минцифры подтвердить, что номер сертификата переболевшего формируется на основе УНРЗ из коронавирусного регистра Минздрава. В Минцифры ответили, что «портал Госуслуг является витриной данных» из регистра. «При формировании сертификата используется регистровая запись Минздрава», — признало ведомство. На пике второй волны зимой в реестр вносилось по 125 тысяч человек в сутки — во всем мире заболеваемость была выше только в США и Индии. Если эти цифры верны, Россия находится на первом месте в мире по числу заразившихся COVID-19 в пересчете на миллион жителей. Самый свежий из увиденных Шпилькиным сертификатов принадлежит человеку, переболевшему коронавирусом в июне 2021 года. Его порядковый номер — 27 миллионов 300 тысяч. На вопрос о том, соответствует ли эта цифра за июнь действительности, знакомый с работой реестра источник в одном из федеральных ведомств ответил: «Так и есть». Изучая сертификаты выздоровевших, «Медиазона» выяснила, что к середине июля их опубликованные на «Госуслугах» номера уже превысили отметку в 29 миллионов.

Уточняется, что в реестр вносят также «все случаи пневмонии, включая амбулаторные», а в случае повторного заражения создаётся ещё одна запись.