Федеральная антимонопольная служба признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Теперь корпорации грозит оборотный штраф. Юристы уточняют, что штраф будет взыскиваться с российского ООО «Эппл Рус», и составит 1−15%. Исходя из выручки компании за 2021 год речь может идти о 3,8−58 млрд руб. На счетах ООО по состоянию на конец года было почти 9,3 млрд руб. В марте Apple остановила поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине. Но техника поступает в страну в рамках параллельного импорта. В пояснениях к годовой отчетности «Эппл Рус» говорится, что в свете «геополитической напряженности» российское юрлицо может получить финансовую поддержку от другой компании группы «для погашения текущих обязательств по мере их возникновения».

Комиссия ФАС по рассмотрению дела в отношении Apple объявила, что компания «злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Регулятор увидел нарушение законодательства в правилах размещения в App Store, по которым в приложениях не могут использоваться альтернативные платежные системы и ссылки на регистрацию на внешних сайтах. К делу приобщены ходатайства «Яндекса» и ассоциации «Интернет-видео» (объединяет онлайн-кинотеатры IVI, Okko и др.). Претензии к App Store предъявляли не только в России. Так, в декабре 2021 года нидерландский орган по вопросам потребителей и рынков (ACM) по итогам разбирательства по жалобе владельца Tinder обязал Apple позволить разработчикам внедрять альтернативные платежные системы. Apple вплоть до 11 июня согласовывала с ACM условия соблюдения решения. Итоговые послабления не освобождают разработчиков от комиссии Apple, но снижают ее на 3 п. п. и распространяются только на приложения сервисов знакомств в Нидерландах. В конце Apple дала те же права разработчикам из Южной Кореи.