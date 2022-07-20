Сумма заблокированных иностранных акций, которыми владеют более 5 млн россиян, превышает 320 млрд руб., рассказал член совета директоров Банка России Филипп Габуния в ходе сегодняшней презентации концепции совершенствования защиты розничных инвесторов. Он уточнил, что при подсчете держателей заблокированных активов регулятор также учитывал клиентов паевых инвестиционных фондов.

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Концепция совершенствования защиты розничных инвесторов также предполагает, в частности, пересмотр максимального размера плеча, доступного неквалифицированным инвесторам, увеличение с 6 до 30 млн руб. размера активов, необходимого для получения статуса квалифицированного инвестора, а также совершенствование процедуры тестирования перед покупкой сложных финансовых инструментов.

Российские инвесторы очень любят акции FAANG, доступ к которым их самих или их брокеров может быть отключен в любой момент, что существенно отразится на возможности управления портфелем, в связи с этим ЦБ решил резко ужесточить как правила работы брокеров с неквалифицированными инвесторами, так и критерии выдачи статуса "квалифицированного".

При этом российским брокерам на сейчас меньше стоит опасаться конкуренции со стороны иностранцев, ввиду осложнения хождения валютных переводов между странами и тем, что россияне стали нежелательными клиентами для многих зарубежных брокеров.