Сумма заблокированных иностранных акций, которыми владеют более 5 млн россиян, превышает 320 млрд руб., рассказал член совета директоров Банка России Филипп Габуния в ходе сегодняшней презентации концепции совершенствования защиты розничных инвесторов. Он уточнил, что при подсчете держателей заблокированных активов регулятор также учитывал клиентов паевых инвестиционных фондов.
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Концепция совершенствования защиты розничных инвесторов также предполагает, в частности, пересмотр максимального размера плеча, доступного неквалифицированным инвесторам, увеличение с 6 до 30 млн руб. размера активов, необходимого для получения статуса квалифицированного инвестора, а также совершенствование процедуры тестирования перед покупкой сложных финансовых инструментов.
Российские инвесторы очень любят акции FAANG, доступ к которым их самих или их брокеров может быть отключен в любой момент, что существенно отразится на возможности управления портфелем, в связи с этим ЦБ решил резко ужесточить как правила работы брокеров с неквалифицированными инвесторами, так и критерии выдачи статуса "квалифицированного".
При этом российским брокерам на сейчас меньше стоит опасаться конкуренции со стороны иностранцев, ввиду осложнения хождения валютных переводов между странами и тем, что россияне стали нежелательными клиентами для многих зарубежных брокеров.
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Считается ли покупка и владение акциями американского ВПК каким-нибудь из многих сортов госизмены?
Весь смысл комментария в том, что мы должны вздрогнуть и испугаться от освежающей струи правды из США, о том, какие мы забитые и несвободные.
Но знаете, оно как-то приелось уже за последние 20 с лишним лет…
Вот реально вздрагиваешь от новостей, что в США археологам запрещают определять пол выкопанных людей, потому что они же в своей древности могли идентифицировать себя не с двумя биологическими полами (впрочем, не уверен, что даже понятие биологического пола в США осталось), а с журавликом или лошадкой.
Евгений, вы слишком эгоистичны: не всякий текст на планете полон заботы о вашей судьбе. Иногда, например сейчас, автор точно такой же эгоист и хочет что-то выяснить для себя.
Комментарии инвесторов в популярном сообществе smart-lab наиболее чётко показывают, что это значит для отечественного фондового рынка, брокеров инвесторов. Напомню, что это решение привело к падению акций СПБбиржи на 14,3% за вчера, на 90% от IPO к вчерашнему дню и сегодня акции СПБбиржи продолжают падать (сейчас $1,76).