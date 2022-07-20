2-й Западный окружной военный суд на базе 1-го Западного окружного военного суда вынес постановление по уголовному делу в отношении Юрия Хованского, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.2 УК РФ.... Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Хованский находился под следствием по оправданию тероризма за исполненную в 2012-м году песню с июня 2021-го года, часть времени провёл в СИЗО, откуда его отпустили под домашний арест в декабре 2021-го года.