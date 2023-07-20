Сегмент «умных» колонок продолжает устойчивый рост, спрос не достиг насыщения и имеет потенциал для дальнейшего развития. По оценке М.Видео-Эльдорадо, продажи «умных» колонок в целом по России за январь-июнь текущего года увеличились двукратно, до более чем 1,5 млн штук. По объёму приобретённых девайсов за шесть месяцев смарт-колонки оказались сопоставимы, например, с такой категорией массового спроса для дома, как холодильники (продажи по России составили 1,5 млн штук), а также оказалась популярнее планшетов (около 1 млн проданных штук).

За первое полугодие 2023 года магазины группы продали в 2,2 раза больше колонок, чем в первом полугодии 2022 и в 3,5 раз больше, чем за аналогичный период 2021. Самая популярная - Яндекс.Станция Лайт. Её самая популярная функция - прослушивание музыки. Представитель компании отметил, что растёт спрос на устройства "умного дома".