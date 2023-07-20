Министр экономического развития Максим Решетников "предложил сделать обязательным условием приобретение и использование решений с искусственным интеллектом (ИИ) при получении бизнесом субсидий выше определенной суммы", передают "Ведомости".

Минэкономразвития уже договорилось с Минфином об условиях проведения со следующего года пилотного проекта в нескольких секторах экономики: сельском хозяйстве, транспорте, промышленности и здравоохранении. Министр упомянул несколько барьеров для дальнейшего внедрения искусственного интеллекта на предприятиях: отсутствие специалистов, нехватка средств на разработку и встраивание в производственный процесс. Минэкономразвития планирует способствовать решению этих проблем через доработку грантовых программ федерального проекта «Искусственный интеллект».

Решетников же выразил обеспокоенность тем, что власти никак не урегулируют доступ к обезличенным персональным данным, которые имеют ключевую важность для развития ИИ.

В Госдуме на рассмотрении давно находятся поправки к закону «О персональных данных», регулирующие необходимый для этого процесса оборот обезличенной информации. В первом чтении проект был принят еще в феврале 2021 года. В июне 2023 года Максут Шадаев рассчитывал, что окончательно законопроект будет одобрен в ходе завершающейся весенней сессии Госдумы, однако теперь этот процесс сдвигается. «К настоящему времени поправки ко второму чтению согласованы. Получилась конструкция, которая исходит из защиты интересов и прав граждан и при этом все-таки обеспечивает доступ разработчиков к большим данным. Мы очень надеемся, что в начале осенней сессии это будет принято»,— рассказал глава Минцифры.

19 июля Владимир Путин во время совещания с участниками заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» заявил, что «за технологиями искусственного интеллекта (ИИ) — будущее, это не менее важно, чем атомные проекты в СССР».

"Необходимо расширить охват компаний с государственным участием, которые используют или планируют задействовать механизмы искусственного интеллекта в своей работе. И прошу это рассматривать как прямое поручение, нужно поработать с этими компаниями", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

Он добавил, что, безусловно, "потребуются изменения в корпоративных стратегиях цифровой трансформации". "Прошу правительство предметно заняться этим вопросом", - отметил президент.

Президент РФ Владимир Путин также поручил заложить в бюджет на 2024-2026 годы финансирование исследовательских центров, которые работают с искусственным интеллектом (ИИ).