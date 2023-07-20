По данными hh.ru, за первое полугодие 2023 года количество вакансий для разработчиков видеоигр сократилось год к году на 38%, до 4,3 тыс. Из них на вакансии, опубликованные российскими компаниями, пришлось 3,1 тыс. объявлений, международными — 1,2 тыс., число последних год к году выросло на 1%. Индустрия разработки игр после 2022 года «более или менее стабилизируется, но еще не оправилась от потрясений», поясняет руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников: «На это уйдет несколько лет при условии привлечения дополнительных инвестиций и господдержки».

После начала военных действий РФ на Украине в феврале 2022 года гейм-дизайнеры начали терять зарубежных партнеров, у разработчиков появились трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (AppStore, GooglePlay) и компьютерных игр (Steam). С российского рынка игр последовательно уходили крупные игроки: Plarium и Game Insight решили закрыть действовавшие в РФ студии, где работали почти 1 тыс. человек. Подразделение SberGames закрыл Сбербанк. Сокращение числа вакансий связано с неустойчивой позицией на рынке компаний, которые ранее не принимали участия в разработке крупных проектов, считает директор по персоналу группы компаний Lesta Games (проекты «Мир кораблей», «Мир танков») Анна Посаженникова. Она утверждает, что за счет крупных проектов, которые позволяют компании работать на территории РФ и Белоруссии, Lesta Games, наоборот, активно нанимает новых специалистов.

Страдают и доходы игроделов. По данным онлайн-школы разработки игр XYZ School (входит в образовательную компанию Ultimate Education), из-за ухода крупных международных издателей с российского рынка геймеры стали активно пользоваться пиратскими версиями игр. В 2022 г. две трети (69%) российских пользователей играли хотя бы в одну пиратскую копию, а 51% игроков стали пиратить чаще, чем делали это в 2021 г. Почти треть (27%) опрошенных использовали до трех пиратских копий ПК-игр за год, а 20% – больше 10 пиратских копий. Категорически против такой практики выступил 31% опрошенных, следует из исследования XYZ School. Параллельно с пиратством геймеры продолжили покупать лицензионные версии доступных видеоигр и только 7% опрошенных в принципе не покупали новые игры никаким способом, подсчитали в XYZ School.