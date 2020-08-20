Гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко, ранее возглавлявший РФС, собирается запустить «государственный Циан» -- платформу по «цивилизованной» аренде жилья. Сервис может появиться в 2021 году, так как для его существования необходимы изменения в законодательстве, их рассмотрят в осеннюю сессию 2020.
В стране сдаётся больше 5 млн квартир, рассказывал прессе замглавы министерства строительства, значительная часть собственников налоги не платит. От обеления рынка бюджет станет получать до 200 млрд рублей год.
Законопроект, предусматривающий создание платформы арендного жилья для обязательного учета арендных отношений, расчетов с учетом удобного для граждан налогового режима (самозанятые, ИП, обычный режим
и т. п.) уже направлен в Минстрой России.
«Дом.РФ» занимается арендными домами -- компания строит недвижимость специально для сдачи кварир в найм, сейчас у неё около 9 тыс квартир и апартаментов.
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Читал об этом вчера. Не первая попытка власти запустить руку в серый бизнес. Риэлторы в этом случае вообще не нужны :-D В реальности может застрять на этапе различных согласований и в итоге получится пшик. Мне кажется, что на первых порах ограничатся отдельными проектами застройщиков по аналогии с ПИК или Дом.РФ или регионами, даже если будет закон, поскольку сложное администрирование. В общем, денег это не принесёт, если соседи стучать не будут :-D Непонятны санкции за уведомление. Сайты с объявлениями как-нибудь подстроятся. Кто не захочет платить — вернутся к объявлениям на площадках, которые находятся вне российской юрисдикции. Объявления в том же telegram могут стать популярнее аналогичных групп во Вконтакте.
Все подобные активности до сих пор упорно игнорировали интересы сьемщиков. А ведь очевидно, что цивилизованный рынок — их прямой интерес. Сьемщикам нужны типовые договора и исполнение обязательств владельцами квартир, а еще им нужна регистрация в этих квартирах. Если новая система позволит сьемщикам спокойно зарегистрироваться в снимаемой жилплощади без необходимости привликать к этому замечательному процессу владельцев (просто на основании типового договора), то система сразу же и выстрелит. Ну и депозиты страховые должны лежать тогда на эскроу каких-то, а не просто быть залогом «послушности» квартиросьемщика всяким закидонам хозяев.
Полностью согласен насчёт типовых договоров, страховых депозитов и регистрации. Не раз сталкивался с позицией собственника: «Возврат депозита на мое усмотрение, хоть и прописано в договоре». Приходилось слегка наезжать на обнаглевшего владельца. Временную регистрацию на моей памяти предлагал всего один собственник, да и то без интереса :-)