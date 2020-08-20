Гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко, ранее возглавлявший РФС, собирается запустить «государственный Циан» -- платформу по «цивилизованной» аренде жилья. Сервис может появиться в 2021 году, так как для его существования необходимы изменения в законодательстве, их рассмотрят в осеннюю сессию 2020.

В стране сдаётся больше 5 млн квартир, рассказывал прессе замглавы министерства строительства, значительная часть собственников налоги не платит. От обеления рынка бюджет станет получать до 200 млрд рублей год.

Законопроект, предусматривающий создание платформы арендного жилья для обязательного учета арендных отношений, расчетов с учетом удобного для граждан налогового режима (самозанятые, ИП, обычный режим и т. п. ) уже направлен в Минстрой России.

«Дом.РФ» занимается арендными домами -- компания строит недвижимость специально для сдачи кварир в найм, сейчас у неё около 9 тыс квартир и апартаментов.