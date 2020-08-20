Администратор развлекательного канала ЖЮ купил рекламу в ТГ-канале Nexta Live, координирующем и освещающем белорусские протесты. Он рассказал Игорю Доронину, что заплатил 730 тыс российских рублей и получил около 6 тыс подписчиков по цене 121 рубль за человека.

К данному моменту цены на рекламу уже начинаются от миллиона.

Учитывая, что по рекламным слотам в этом канале все занято уже на 2 месяца вперед, мы можем поздравить Путило с тем, что он стал первым долларовым миллионером, который сколотил свое состояние чисто в Телеграм.

В свою очередь, Nexta Live покупает рекламу в iOS-приложениях: недавно пользователи увидели в рекламе ролик, призывающий к участию в протестах с видео, которое