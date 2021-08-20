Администрация Санкт-Петербурга заявила, что город «готовится стать столицей самокатов»: вице-губернатор провел совещание с представителями кикшеринговых компаний. Он обсудил с ними создание единой городской цифровой платформы «Я в пути». Начать объединение городского транспорта планируется именно с самокатов. Аналогичную систему анонсировал в ноябре 2020 года глава московского Дептранса Максим Ликсутов: «город готов к запуску MaaS-платформы (Mobility-as-a-Service), объединяющей весь транспорт и позволяющий спланировать поездку с сочетанием разных транспортных средств. С заранее определенной или динамической стоимостью, но обязательно выгодной вам и настроенной под вас».

Петербургскую платформу планируется создать в рамках экосистемы городских сервисов. Она будет объединять все виды транспорта — личный, общественный, арендный — и предоставлять горожанину сервис, где можно будет проложить комбинированный маршрут, найти место для парковки и сразу оплатить аренду, проезд или парковку.

«Сейчас горожане используют множество приложений для организации своих поездок — аренды машины либо самоката, оплаты парковки, прокладывания маршрута. С учетом, что персональная мобильность будет только расти, нужно уже сейчас разрабатывать методы, которые позволят поддерживать порядок и обеспечат безопасность в этой сфере. Сейчас это происходит, фактически, в ручном режиме», — отметил Станислав Казарин.

«При разработке концепции мы учитывали интересы всех сторон — горожан, города и силовых ведомств, бизнеса, а также — проанализировали опыт других городов и стран. Мы считаем, что такой подход позволит сделать действительно удобный и полезный сервис для петербуржцев, создаст условия для развития рынка и прозрачного взаимодействия с городом. При этом платформа не заменяет собой сервисы частных операторов, а несет интеграционную функцию, давая пользователям доступ сразу ко всем системам из одного окна», — заявил региональный координатор «Клуба лидеров».

Реализация проекта планируется в несколько этапов. На первом этапе к платформе будут подключены кикшеринговые компании, затем сервис дополнят парковками, после чего будут добавлены остальные виды городского транспорта. Завершить разработку первого этапа и запустить пилотную версию платформы планируется в апреле 2022 года, при этом сроки могут быть скорректированы.