Директор по Digital-продуктам группы Veon Джордж Хелд ушёл в Veon из принадлежащего ей же «Вымпелкома» и рассказал о пандемийных изменениях в поведении абонентов и взглядах компании на этичное применение новых технологий. В Билайне заметили, что благодаря удалёнке люди активно уезжают из больших городов (в основном в область того же города):

Из Москвы в соседние регионы уехало 21,8% клиентов «Билайн». Из них более 50% решили переехать в Московскую область. Следующими регионами по популярности стали Калужская, Владимирская и Тверская области. В то же время из Петербурга уехало более 11,8% клиентов «Билайн», из них более 40% решили переехать в Ленинградскую область. Интересно, что значимый процент населения уехал из России и остался за границей.

Проблема сбора данных для сотового оператора у них не стоит, данных собирается достаточно, но нужно решать, как их использовать. Хелд утверждает, что в компании хотят быть этичными:

Часто мы отказываемся от решения каких-то задач, хотя это полностью соответствует законодательству РФ. Например, наши data scientists могут за три дня предсказать, когда девушка может бросить молодого человека. Но кто мы такие, чтобы делать это? Кто дал нам на это право? Поэтому мы такие задачи не решаем.

(возможно, в компании пока просто не придумали, как на этом заработать, прим. ред.)

Увольнения в Xsolla Хелду не понравились:

То, что сделала Xsolla, — использовала базовые технические решения, чтобы решить сложную управленческую задачу — не имеет под собой никакого основания. Мы не можем, посмотрев на то, как часто человек двигает мышкой, делать выводы о том, как человек работает. Это одна из причин, по которой ИИ никогда не заменит человека, а будет всегда лишь помощником при решении пусть даже сложных технологически, но все же рутинных задач. Расскажу пример из собственной жизни. По окончании университета я работал в очень большой американской компании. В какой-то момент СЕО компании принял решение, что нужно сократить большое количество сотрудников. Он пригласил всех сотрудников на собрание и сказал, что те, кто напишет заявление сегодня, получат выходное пособие с шестимесячной заработной платой. Мы с ребятами, которые тоже только что закончили университет, подали такие заявления, посчитав, что получить шестимесячное пособие — это очень круто. На следующий день СЕО снова собрал сотрудников и сказал: «Те, кто написал заявления, остаются работать, остальные — будут уволены с двухнедельным пособием». Он был уверен, что те, кто подал заявление, востребованы на рынке и найдут для себя работу. А те, кто заявления не подал, оказались для него «балластом». Конечно, я не буду оценивать этот подход, но это реальный пример того, как может быть в крупных компаниях.

При всей вере Хелда в новые технологии, цифровые сервисы пока приносят «Билайну» меньше 10% выручки («скоро дойдут до double-digit»). При этом «наш глобальный CEO считает, что все доходы компании должны быть цифровыми». C бизнесом сотового оператора у «Билайна» действительно серьёзные проблемы, сказалась экономия на сетевой инфраструктуре.

Хелд рассказал, что у него в руку вживлён чип, которым удобно платить и который работает фитнес-браслетом, замеряя показатели крови и другие параметры здоровья. Чип он устанавливал до сертификации его в FDA, поэтому врач и даже ветеринар ему отказали.

Так я много к кому ходил, и в итоге нашел тату-салон — в Дубае они нелегальны — где мне какой-то филиппинский татуировщик в подвале, в абсолютно антисанитарных условиях вставил чип.