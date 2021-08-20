Facebook начала ежеквартально публиковать Widely Viewed Content Report: отчёт о том, как пользователи потребляют в ней контент. В первом отчёте содержится интересная российским маркетологам и другим профессионально использующим Facebook людям информация: посты с внешними ссылками получают очень мало просмотров. Из всех увиденных пользователями постов с внешней ссылкой только 12,9%. Из них постов со ссылкой от друзей и тех, на кого пользователь подписан — 2,3%. Постов со страниц — 6,6%.

Учитывая тот факт, что потребляемый пользователями контент сильно зависит от алгоритмов рекомендаций Facebook, которые решают, что людям показать, посты со ссылками не слишком любимы алгоритмами.

20 самых популярных ссылок встретились в 0,1% постов в ньюсфиде (на втором месте по популярности магазин товаров на основе каннабидиола (CBD), на третьем страница ЮНИСЕФ про коронавирус в Индии), столько же внимания получили 20 самых популярных постов (большинство из них содержали фото или видео). Самый популярный пост в Facebook представляет собой известный и российским пользователям квадрат с буквами, в котором надо увидеть три пророческих слова, опубликованный индийским гуру. Третий по популярности пост уже недоступен ввиду изменения настроек приватности.

Отчёт прозрачно намекает, что Facebook неправильно считать платформой для обсуждения остросоциальных тем и политических дискуссий. Люди ходят сюда смотреть смешные картинки и общаться с семьёй и друзьями, а не читать новости по ссылкам и посты максимально широкого охвата. В начале отчёта подчёркивается, что лишь 0,1% постов в Facebook относится к «самым просматриваемым», а по остальным 99,9% внимание распределено равномерно.

Топ-20 постов включает предложение высказаться по вопросам «что бы вы никогда не стали есть», «класть ли сахар в макароны», «от какого алкоголя вы так блевали, что никогда больше», и по вопросу «если бы ваш пенис или вагину звали в честь последнего просмотренного шоу, то как?». Правда, в двадцатку всё же пролез пост Джо Байдена, отмечающий сто дней президентства, и пост антимасочника, но в целом Facebook — это американские «Одноклассники».

Отчёт базируется на анализе просмотров публичных постов в ленте новостей в США за период с 1 апреля 2021 года и 30 июня 2021 года, то есть за второй квартал.