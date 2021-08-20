На прошлой неделе журналистка екатеринбургского филиала Ura.ru встретилась в такси со змеёй: водитель Яндекса игриво сказал ей, что сзади что-то не так, после чего по ней проползла змея и приятель таксиста, снимавший пранк на видео.

«Я возвращалась домой с работы, вызвала „Яндекс Такси“. Водитель по дороге пытался меня разговорить, шутил, расспрашивал, где я работаю, откуда так поздно еду. На очень темном участке пути он внезапно сообщил мне, что у меня за спиной что-то не так. Я обернулась и увидела огромную оранжевую змею, вылезающую прямо из багажника машины в салон, по спинке моего сиденья, прямо на меня» «Водитель остановился, чтобы убрать змею. Когда он открыл багажник, из него вылез парень, который сразу же пересел в машину. Водитель заявил мне, что они блогеры и просто снимают реакции людей на змею. И удивились, как я хорошо держалась и совсем не испугалась».

В Яндексе пообещали забанить токсичного таксиста.

На той же неделе в Москве заработала КИС АРТ (комплексная информационная система «Аналитика работы такси»).

Каждый водитель теперь обязан иметь «цифровой профиль», привязанный к порталу госуслуг: через него власти будут следить за передаваемыми заказами, проверять документы, отслеживать случаи переработки. О нарушениях мэрия сообщит в прокуратуру. Правовых оснований для введения новых правил нет, отмечают эксперты, а рост тарифов для потребителя возможен.

В телеграм-чатах таксистов нововведение не встретило ожидаемого негодования, таксисты отмечают два негативных последствия: для пассажиров такси наверняка подорожает (как из-за любого другого нововведения), кроме того, мигрантам будет тяжело работать с системой из-за незнания русского языка, отсутствия СНИЛСа и общей растерянности, в результате чего их на рынке станет меньше (из-за этого тоже такси подорожает для пассажиров). Кроме того, таксисты отмечают нехватку инфраструктуры для полноценных медосмотров, глюки системы и неспособность её отследить реальное количество отработанных часов.

Кроме того, депутаты Госдумы гальванизировали обсуждение закона о такси и агрегаторах такси, который обсуждают и не могут принять уже как минимум восьмой год (чуть более новый проект закона появился в 2019 и вызывал ещё больше разногласий).