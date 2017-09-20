Telecom Daily подсчитал — доля доходов онлайн-кинотеатров от продажи подписок и пользовательских платежей в первом полугодии 2017 года составила 53,3%, а 46,7% — пришлось на рекламу. Годом ранее в первом полугодии платная модель принесла лишь 49% в структуре общей выручки, рассказали «Ведомости». В сумме доходы онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2017 года выросли на 70% и составили 5,3 млрд руб.

Лидерами рынка Telecom Daily назвали Ivi, при выручке в 1,1 млрд рублей их доля 20,7%, следом: YouTube, доля 16,5% и выручка 880 млн рублей и сервис «Ростелекома» — 11,6%, 617 млн рублей. По темпам роста выручки лидирует Ivi — у них она выросла на 66% по сравнению с первым полугодием 2016 и Okko — на 59% (ещё в августе выяснилось, что такой рост позволил Okko впервые выйти на операционную прибыль).