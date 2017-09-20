МТС и «Вымпелком» подали заявки в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ) на выделение полос частот для создания опытных сетей связи 5G. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Представители операторов подтвердили информацию. Компании будут тестировать технологию в Москве и регионах. Ранее частоты для теста получил «Мегафон». Издание подчеркнуло, что операторы уже попросили для тестирования более 3 ГГц, что значительно превышает диапазон частот для связи предыдущего поколения.