МТС и «Вымпелком» подали заявки в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ) на выделение полос частот для создания опытных сетей связи 5G. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Представители операторов подтвердили информацию. Компании будут тестировать технологию в Москве и регионах. Ранее частоты для теста получил «Мегафон». Издание подчеркнуло, что операторы уже попросили для тестирования более 3 ГГц, что значительно превышает диапазон частот для связи предыдущего поколения.
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«Басни 5G»
МТС тоже уже протестировал 5G — у них соединение позволило разогнаться до 4,5 Гбит/с. То есть весь месячный объём интернета по тарифному плану (ведь анлимов больше нет) можно скачать на таком подключении за несколько секунд, максимум — минут. Как и в сети любого другого оператора. Вывод? Правильно. После запуска 5G, чтобы сохранить ARPU, операторам придётся повторять басни о большой нагрузке на сеть, которую создают беспредельщики. Но басни будут выглядеть ещё смешнее, чем сегодня. Например объём данных, который скачивается за 10 секунд (4,5 Гбайта), по представлениям сотового оператора, нормальный человек должен цедить целый месяц. Вместо 10 секунд, 2,6 миллиона секунд. Разница на 5 порядков! Отсюда пошло и название технологии: «Басни 5G».
Успокойтесь — такая скорость это сферическая скорость в вакууме. Сейчас на LTE реальная скорость дай бог 10 мбит будет. На 5G увеличится реальная скорость максимум в 2−3 раза. Ну увеличат лимит траффика на такой коэффициент и все будет как раньше