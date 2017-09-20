Роскомнадзор предупредил операторов связи о том, что Google устанавливает на сетях российских интернет-провайдеров несертифицированные серверы Google Global Cache для увеличения скорости доступа к сервисам Google. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма управлений Роскомнадзора по Курганской, Липецкой и Владимирской областям. Роскомнадзор получил информацию о незаконных кэш-серверах от ФСБ.

Впервые о том, что Google пользуется услугами «режимного полугосударственного предприятия» («Ростелекома»), а доступ к персональным данным имеют только собственные иностранные сотрудники Google, стало известно весной 2015 года из сообщения РБК со ссылкой на источники издания в ЦОДах и правительстве. При этом специалисты дата-центров рассказали, что американская компания начала заключать договоры с российскими ЦОДами (кроме госоператора упоминался «TрастИнфо») больше года назад (то есть в 2014). Оборудование Google не арендует, а пользуется своим собственным, рассказывали собеседники РБК.

В обращении к операторам связи ведомство отметило, что установка этого оборудования без сертификатов соответствия повлечет за собой ответственность по ст. 13.6 КоАП. Для юрлиц максимальное наказание по статье составляет до 300 000 рублей.

Топ-менеджер одного из операторов «большой тройки» заявил, что серверы Google Global Cache не являются средством связи, поэтому не должны сертифицироваться. Об этом также утверждал глава компании, работающий в сфере связи.

Серверы Google Global Cache используют для снижения нагрузки на сети связи. На некоторое время они сохраняют контент, который запросил пользователь (например, видео с YouTube). Потом, если это видео захочет посмотреть другой пользователь, то он отправит запрос на внутреннюю сеть провайдера с сервера Google Global Cache, т. е. оно уже не будет передаваться ему из дата-центра Google. Так, для пользователя увеличивается скорость доступа, а операторам это помогает снизить объемы трансграничного трафика и расходы на сетевую инфраструктуру.