Amazon готовит к запуску собственные «умные очки», сообщила FT со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Очки позволят использовать сервис Alexa в любой момент даже без доступа к компьютеру и смартфону, при этом человек сможет давать Alexa голосовые команды и слышать его ответы не используя при этом наушники.

Самый известный проект «умных очков» Google Glass появился еще в 2012 году, однако продукт не пользовался спросом и в итоге Google так и не запустило его массовую продажу, очки распространялись по небольшой базе подписчиков, выбранных Google. Летом 2017 компания представила новую версию очков Glass Enterprise Edition, ориентированную на B2B сектор.

В 2014 Amazon нанял бывшего директора Google X Labs и создателя Google Glass Бабака Парвиза, он возглавляет проект по созданию «умных очков» от Amazon. FT пишет, что устройство возможно вообще будет лишено камеры. В Google Glass камера позволяла пользователю скрытно записывать видео и это вызвало критику компании со стороны защитников неприкосновенности частной жизни, в частности в некоторых штатах США такие очки запрещено использовать в казино, банках и других общественных местах.

«Умные очки» от Amazon будут интегрированы с голосовым помощником Alexa. Помощник был представлен еще в 2014 году, вместе с устройством Echo, ставшим первым подобным гаджетом на рынке. Пока его единственным конкурентом является Google Home, появившийся на рынке только осенью 2016 года. По данным Businessinsider сейчас 35,6 млн американцев используют подобные устройства, более 70% из них выбрали Amazon Echo.

Amazon достаточно давно экспериментирует с гаждетами. В 2014 году компания выпустила на рынок смартфон Fire Phone, оснащенный уникальной технологией распознавания движений головы, однако устройство оказалось непопулярным. Компания сначала снизила цену на устройство в два раза, а в сентябре 2015 года закрыла проект. Летом 2016 года компания вернулась на этот рынок с двумя дешевыми устройствами на базе Android, однако о каких-то особых успехах Amazon в данном сегменте пока ничего не известно.