Глава «Облачных технологий Яндекса» Татьяна Бахаревская, которая работала в «Яндексе» с 2000 года и стала 19-ым сотрудником, ушла из компании. Об этом следует из её профиля в Facebook.

Первая должность Бахаревской в «Яндексе» — системный администратор, кем она проработала до 2005 года. С 2005 года она занимала пост руководителя отдела системного администрирования, а с 2012 года была заместителем руководителя департамента эксплуатации «Яндекса». С 2016 года Бухаревская руководила созданной в начале мая 2016 года компанией «Облачные технологии Яндекса»

В июле этого года стало известно, что «Яндекс» нанял на облачное направление одного из создателей Amazon Web Services, бывшего старшего вице-президента компании Salesforce Яна Лещинского. Лещинский возглавил направление, а гендиректор Бахаревская при этом осталась на своем посту. Задача Лещинского состоит в том, чтобы облака «Яндекса» на равных конкурировали с мировыми игроками, рассказывала тогда Бахаревская.