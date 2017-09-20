Wikileaks опубликовал презентацию бывшего директора компании «Петер-сервис» по разработке ПО Валерия Сысика, сделанную им в 2013 году, в ней менеджер описывает идею собирать информацию о поведении пользователей интернета и использовать ее для манипуляции поведением людей — как именно предполагается это делать и с какой целью он не уточняет. Также Сысик пишет, что то же самое давно делают Facebook, Apple, Skype и Google и Microsoft.

Между бизнесом и государством, в интересах которых осуществляется манипуляция сознанием или исследования намерений и предположений, и оператором связи должно работать специализированное программное обеспечение. В роли создателя и поставщика такого ПО мы видим нас самих, — пишет автор документа.

«Петер-сервис» известен на рынке как один из российских разработчиков биллинговых решений для операторов связи, компания принадлежит «Мегафону». В настоящий момент Сысик уже не работает в «Петер Сервисе», он ушел из компании летом 2015 года и основал собственный бизнес в сфере консалтинговых услуг.