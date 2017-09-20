Поездки на BlaBlaCar будут отображаться в мобильном приложении «Google Карты» в России. Об этом «Роем!» сообщили представители BlaBlaCar. Для пользователей из Украины, Бельгии и Франции интеграция уже появилась. Постепенно партнерство компаний будут распространять на остальные 22 страны, где работает райдшериновый сервис.

Пользователи «Google Карт», заинтересованные в поездке с помощью BlaBlaCar, будут перенаправляться на страницу компании, где представлен список водителей, следующих по указанному маршруту. Если на устройстве приложение BlaBlaCar не установлено, пользователя автоматически направят на страницу AppStrore или Google Play, где он сможет скачать приложение.

В 2015 году «Яндекс» разместил предложения BlaBlaCar в сервисе Яндекс.Расписания. Тогда представители компании рассказали, что это первый рекламный спецпроект, который поисковик запустил с иностранным юрлицом. До этого у «Яндекса» были похожие проекты, но с российскими компаниями.