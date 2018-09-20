«Почта России» запустила сервис, который позволяет клиентам оформлять и оплачивать посылку онлайн, предварительно, до посещения отделения. Для оформления клиенту нужно самому упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором указан номер для отслеживания, затем в течение 72 часов отнести в отделение. Оформленные онлайн посылки почтальоны принимают сразу — вне зависимости от наличия и количества клиентов в зале. Клиенту необходимо только подойти к стойке со специальной табличкой и передать посылку оператору. Сервис несколько месяцев тестировался в Москве, Подмосковье, Ростове-на-Дону, Томске, Кемерово и Чите. За время теста клиенты оформили более 100 000 предоплаченных посылок.
Похожая система известна корпоративным клиентам «Почты». 17 сентября в «Почте России» сообщили, что с начала года с помощью сервиса «Отправка» корпоративные клиенты оформили более 10 млн почтовых отправлений, выручка «Почты России» по которым составила более 2 млрд рублей. Каждый месяц «Отправкой» пользуются более 10 000 клиентов. Сервис появился в 2016 году в Москве и позже стал работать по всей России. Как и частные лица теперь, корпоративные клиенты сами предварительно печатают нужные документы.
Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов рассказал «Коммерсанту», что оператор ожидает увеличения выручки со 190 млрд рублей, прогнозируемых по итогам 2018 года, до 270 млрд рублей к 2023 году. По его словам, это будет возможно за счет укрепления своего статуса национального логистического оператора и благодаря развитию инфраструктуры.
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1. Вангую драки в отделениях, где люди стоят пол часа и тут приходит компьютерный гений в очках 8-)
2. Кстати, говорят, что для того, чтобы воспользоваться онлайн-услугами почты РФ нужно дать снилс, а его весьма успешно применяет ПОЧТА БАНК для перевода к себе пенсионных накоплений.
Уважаемая редакция может провести __эксперимент__
Почта-банк не может перевести к себе пенсионные накопления, поскольку он не УК пенсионного фонда.
А где можно посмотреть, что Почта требует СНИЛС для своих онлайн-услуг?
1. https://www.pochtabank.ru/service/npf
2. Это инфа от людей, которые пытались что-то заполнить в оффлайновом
отделении. Возможно там «верхи» не донесли до «низов» процедуру, или спутали идентификацию на почте с идентификацией в гос.услугах, либо хотели всё вместе совместить. Как бы то ни было это инфа не подтвержденная, можно попробовать сходить в отделения и заполнить анкету — возможно там будет это поле :)
P.S.
Я тут решил погуглить сам, форму не нашёл (только новость https://www.pochta.ru/news-list/item/2283399645), зато нашёл Почтовый Паспорт — ссылка https://www.pochta.ru/post-passport
В условиях упоминается СНИЛС http://take.ms/pDOH6 как опциональные данные. Если это та самая услуга — то всё сходится.
Если это какая-то старая услуга, её бета-версия — то, возможно, сотрудники почты требуют по привычке / недосмотру / глупости / принуждению от коллег из одноименного банка.
В этих интернетах мы можем рассуждать сколько угодно, а вот провести эксперимент — это даст более понятные данные. Особенно в городах с населением меньше 1кк
Прикольно и актуально. Этой услуге в США уже лет 20 не меньше.
А коробочки для упаковки фирменные где брать? Думаю что почтальны просто не примут упакованные в старые трусы посылки
Принимают в своей таре уже давно, если какой-то почтовик требует их тару, то можно им такую распечатку давать:
https://www.pochta.ru/support/post-rules/content-package-rules
Мы например иногда даже в плотных, черных мусорных пакетах на 160 литров отправляем габаритные вещи типа ковриков в салон.
А шо, так тоже можно было?
Вообще интересно, что у нас в стране вдруг откуда ни возьмись осознали, что квадратно-гнездовой метод мышления не единственный. Вот, спустя столько лет, додумались, что и номерные знаки на машинах можно делать разной формы…