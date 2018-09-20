«Почта России» запустила сервис, который позволяет клиентам оформлять и оплачивать посылку онлайн, предварительно, до посещения отделения. Для оформления клиенту нужно самому упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором указан номер для отслеживания, затем в течение 72 часов отнести в отделение. Оформленные онлайн посылки почтальоны принимают сразу — вне зависимости от наличия и количества клиентов в зале. Клиенту необходимо только подойти к стойке со специальной табличкой и передать посылку оператору. Сервис несколько месяцев тестировался в Москве, Подмосковье, Ростове-на-Дону, Томске, Кемерово и Чите. За время теста клиенты оформили более 100 000 предоплаченных посылок.

Похожая система известна корпоративным клиентам «Почты». 17 сентября в «Почте России» сообщили, что с начала года с помощью сервиса «Отправка» корпоративные клиенты оформили более 10 млн почтовых отправлений, выручка «Почты России» по которым составила более 2 млрд рублей. Каждый месяц «Отправкой» пользуются более 10 000 клиентов. Сервис появился в 2016 году в Москве и позже стал работать по всей России. Как и частные лица теперь, корпоративные клиенты сами предварительно печатают нужные документы.

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов рассказал «Коммерсанту», что оператор ожидает увеличения выручки со 190 млрд рублей, прогнозируемых по итогам 2018 года, до 270 млрд рублей к 2023 году. По его словам, это будет возможно за счет укрепления своего статуса национального логистического оператора и благодаря развитию инфраструктуры.