Минцифры готовит очередные изменения правил включения программных продуктов в реестр отечественного софта: для получения преференций при госзакупках и налоговых льгот вендорам придется адаптировать свои решения под операционные системы на Linux. Сейчас большая часть софта аккредитованных разработчиков базируется только на Windows.

Директор по связям с госорганами разработчика ОС Astra Linux ГК «Астра» Наталья Селина поддерживает инициативу. По ее мнению, разработчики, чьи продукты включены в реестр, должны адаптировать их под российскую ОС: «Только так мы сможем сформировать полноценную отечественную IT-экосистему». Заместитель гендиректора «Ред Софт» («Ред ОС») Рустам Рустамов также поддерживает инициативу, но признает, что некоторые программы в результате придется создавать фактически с нуля: «В их числе, например, банковские системы, которые писались ОС Windows в течение двадцати лет». Директор по разработке и развитию продуктов «Новые облачные технологии» (офисный пакет «МойОфис») Дмитрий Комиссаров подтверждает, что, если ПО исходно работало только с зарубежными ОС, для его адаптации под российские системы на Linux «потребуются инвестиции, сопоставимые с разработкой продукта с нуля».