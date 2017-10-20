Группа Softline, которая занимается поставкой IT-продуктов, аутсорсингом и системной интеграцией, купила пермского разработчика платформ для дистрибуции софта по подписке Enaza. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, который близок к ситуации. Сумму сделки не раскрывают, но отмечают, что приобретение окупится в течение трех лет.

Благодаря покупке Softline получит новых клиентов среди интернет-провайдеров, в числе которых — «Ростелеком». Группа планирует масштабировать Enaza на рынки дальнего зарубежья, включая Южную Америку, Юго-Восточную Азию, Центральную Азию и Восточную Европу, где через 2 года Softline рассчитывает добавить за счет этой сделки «более $25 млн выручки».

Мы уже провели предварительные переговоры с рядом телеком-операторов и сервис-провайдеров, то есть с ключевыми заказчиками, у которых будет применяться платформа, и договорились начать работу по внедрению решения, — рассказала вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская.

Головная компания Enaza ООО «Фрешсторе», зарегистрированная в 2009 году, продает игры, музыку, антивирусный софт «Лаборатории Касперского», Dr. Web и другое через партнеров, которыми были, например, «Связной», «Ростелеком» и «ЭР-Телеком». Также компания разрабатывает сервис облачных игр Playkey. В 2014 году «Ростелеком» выбрал ее дочку «Фрешсторе Сервис» для разработки игровой платформы games.rt.ru за 14 млн рублей.