Сооснователь фонда Gagarin Capital Николай Давыдов дал интервью изданию Inc. В частности Давыдов предупредил о высчоких рисках ICO:

По логике, должен быть какой-то распределенный институт, гарантирующий права держателей токенов, чтобы смарт-контракты стали частью «общественных контрактов» и произошла связь между институтом «доверия» и криптомиром. Но пока ничего такого нет. Стоящие ICO можно по пальцам пересчитать, зато много стартапов, где токены ради токенов, — сказал он.

Также Давыдов рассказал об опыте общения с крупными ИТ-компаниями, скупающими по всему миру перспективные стартапы (сам он успешно продал бизнесы Facebook и Google):