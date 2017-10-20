Google представил несколько изменений в сервисе Play. Одним из них стала функция Instant Apps, позволяющая запускать приложения без необходимости загружать их на смартфон. Впервые эта технология была представлена на конференции I/O весной 2016 года. Сейчас в Google Play уже есть несколько программ, поддерживающих ее, в частности приложения BuzzFeed, NYTimes, Red Bull, и Skyscanner. Как указывает Tech Crunch, это одна из немногих «фич», которыми не может похвастаться конкурирующий App Store.

Также Google Play объявил программу вознаграждения за найденные ошибки в сторонних приложениях. Исследователи будут получать $1000 за каждую найденную уязвимость, но это касается не любого приложения в магазине, а только ограниченного круга. Пока в программе участвуют Alibaba, Dropbox, Duolingo, Headspace, LINE, Snapchat и Tinder, но в будущем список участников будет расширен. У Google также есть собственная программа вознаграждения за найденные ошибки в Android и Chrome, на данный момент размер вознаграждений по ней достиг $9 млн.