В пабликах ВКонтакте с объявлениями о подработке для студентов и поисках актёров и массовки нашли объявление «Требуется Массовка на конференцию от 20 лет до 35. Механика: Быть участником конференции и слушать спикеров». В почти одинаковых текстах от 17 октября конференция иногда характеризуется как «айти», а иногда нет. В одном из объявлений подчёркнуто, что нужны «ПАРНИ». Мероприятие должно пройти в Сколково 20 октября, участникам обещают «800 рублей на карту и 100 рублей на дорогу». От участников требуется опрятность и хорошее настроение, к заявке обязательно приложить фото.

20 октября проходит второй день курируемого Правительством Москвы форума «Открытые инновации», который раньше собирался в Сколково. Однако форум нынешнего года проходит онлайн. Церемония открытия имела место «в смешанном формате», но она состоялась 19 октября. Тем не менее, форум фигурирует в обсуждениях того, куда набирают массовку. Объявление, цитируемое IT-селебрити, уже удалено, но остальные остались.