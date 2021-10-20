В The Verge узнали, что компания Цукерберга презентует новое название на конференции 28 октября. Это будет бренд, отражающий идею метавселенной и объединяющий продукты, существующие у Facebook помимо соцсети. Например, WhatsApp, Instagram, Oculus. Источники рассказали, что новое имя может оказаться известно и до конференции, но в Facebook не стали ничего комментировать.

Корреспондент The Verge предполагает, что имя может быть Horizon — «Горизонт» — или что-то с оным связанное. Horizon называется строемая Facebook платформа виртуальной реальности, в которой можно играть и создавать свои миры, сейчас она находится в бета-версии. Есть у Facebook также демо платформы совместной работы Horizon Workrooms. Недавно техническим директором Facebook был назначен Эндрю «Боз» Босворт, возглавлявший подразделение AR и VR. Очевидно, что именно эти направления выбраны фокусом технологического развития компании.

Тезис «нас будут воспринимать как метавселенную, а не социальную сеть» Марк Цукерберг озвучил ещё в июле. Впрочем, пресса сошлась во мнении, что идея ребрендинга вызвана общественным и регуляторным недовольством, с которым компания сталкивается в последние годы. Соцсеть регулярно уличают в продаже и утере данных, манипулировании пользователями, скрытии информации о своей деятельности от людей и властей, некорректном взаимодействии с прессой и другими компаниями и так далее. Среди технологических компаний Facebook стала рекордсменом по тратам на лоббирование по итогам 2020 года.

Впрочем, некоторые продукты могут пережить старое название ненадолго: многострадальная платёжная система на блокчейне опять вызвала претензии регуляторов. Она начиналась как собственная криптовалюта с криптокошельком Libra, концепция вызвала бурную критику, была низведена до цифровой платежной системы внутри Facebook, переименована сначала в Diem, потом в Novi, каждый раз с сокращением функциий и усилением регуляции. Тем не менее, американские парламентарии категорически не готовы допускать Цукерберга к цифровым валютам.

Google завёл зонтичный бренд Alphabet ещё в 2015 году, впрочем, в массовой культуре и коллективном бессознательном это название пока Google не вытеснило.