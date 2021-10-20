«Врачи по всему миру», утверждает Wall Street Joural, столкнулись со странным феноменом: растёт количество девочек-подростков, которые обращаются к неврологам и другим специалистам из-за стереотипных непроизвольных резких движений (тиков) и неконтролируемо выкрикиваемых слов. Педиатры ведущих больниц США, Канады, Австралии и Великобритании обсудили эту проблему и пришли к выводу, что её провоцирует TikTok.

Тики вообще не свойственны девочкам-подросткам, от синдрома Туретта тоже страдают в основном мальчики и мужчины. Невролог из детского медцентра в Цинцинатти рассказал, что если раньше с тиками или синдромом Туретта у них появлялся от силы один подросток в месяц, то с марта 2020 года приходят примерно по 10 пациентов в месяц. В Техасском детском госпитале раньше наблюдали 1−2 случая в год, с марта 2020 — уже примерно 60. В специализирующемся на синдроме Туретта университете Джона Хопкинса утверждают, что до пандемии тикоподобные проявления с острым началом наблюдались у 2%-3% пациентов педиатрического отделения, теперь у 10%-20%.

В научных журналах уже опубликованы несколько статей, которые видят причину проблемы в тикток-инфлюэнсерах с тиками и синдромом Туретта. Врачи считают, что у пострадавших детей уже были тревожные расстройства или депрессии, пандемия усугубила их состояние, они проявляют свой стресс способами, которые видели у любимых блогеров. Подобное бывает у родственников эпилептиков: в стрессе у них происходят неэпилептические судороги, похожие на те, которые сопровождают приступ эпилепсии.

Феномен начали изучать ещё в январе, тогда клипы с хэштэгом #tourettes на TikTok насчитывали 1,25 млрд просмотров, к осени уже 4,8 млрд. Одна из докторов, изучавших этот вопрос, выяснила, что из 28 самых популярных инфлюэнсеров с синдромом Туретта у 19 появились новые тики после просмотра видео коллег, у которых они уже были. Аналогичные ситуации происходили с подростками с разными неврологическими и психическими расстройствами, например, СДВГ, которые смотрели видео людей с аналогичными расстройствами, чтобы таким образом получить психологическую поддержку и узнать, как другие справляются с проблемами.

Рекомендательные алгоритмы TikTok и YouTube подстраиваются под таких пользователей и показывают им всё больше видео людей с расстройствами, от которых они «подхватывают» их проявления.

Рекомендательные алгоритмы соцсетей в последнее время привлекают пристальное внимание регуляторов в разных регионах. В России готовится законопроект об ограничении рекомендательных алгоритмов. В США «антирекомендательное» законодательство начали разрабатывать после скандалов вокруг Facebook. В Китае алгоритмы пообещали урегулировать в течение трёх лет.

В России Mediascope насчитал у TikTok 36,6 млн пользователей за первый квартал 2021 года (сам TikTok показывал 18 млн на январь 2020 года).