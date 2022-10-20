Максим Акимов, который возглавляет «Почту России» с февраля 2020 года, может быть уволен в ближайшие недели, рассказали "Коммерсанту" источники. Бывшего вице-премьера на этой позиции скорее всего заменит Михаил Волков, нынешний руководиель компании "Национальные лотереи". «На решение повлиял набор факторов, в том числе плохие финансовые показатели компании», сказал один из источников

О том, что в правительстве обсуждают смену главы «Почты России», слышали также собеседники “Ъ” в электронной коммерции, на телекоммуникационном рынке и в банковском секторе. Один из них также называет господина Волкова основным претендентом на пост. Источник “Ъ”, близкий к правительству, уточнил, что кадровые перестановки «действительно обсуждались полтора-два месяца назад», хотя об их текущем статусе он ничего не знает, причем кроме Михаила Волкова «есть и другие кандидаты». Еще один собеседник в правительстве говорит, что решение о смены главы «Почты России» «в завершающей стадии», подтверждая планы назначения господина Волкова.

В первом полугодии совокупный убыток «Почты России» увеличился в шесть раз год к году, до 19,5 млрд руб. Выручка от продаж компании за тот же период немного увеличилась: с 104,1 млрд до 107 млрд руб. Наибольший убыток компании принесли инвестиции в совместные предприятия, он составил 3 млрд руб. по сравнению с 191 млн руб. в 2021 году.

В «Почте России» объясняли результаты сезонностью бизнеса, увеличением расходов и нестабильной валютной конъюнктурой.

По словам собеседника “Ъ” на IT-рынке, о смене гендиректора «Почты России» говорят «чуть ли не с момента прихода на эту должность Максима Акимова, но процесс шел дольше, чем ожидалось». «Часть команды осознавала, что руководство компании временное, и работало, соответственно, неэффективно,— полагает источник “Ъ”.— Это стало заметно партнерам, работающим с компанией по направлению IT и информационной безопасности».