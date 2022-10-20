Ассоциации компаний интернет-торговли (включает Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу на ценовую политику HeadHunter. Как сказано в обращении, в последнее время клиенты сервиса отмечают «необоснованный рост цен на услуги». По данным АКИТ, с марта 2020 года HeadHunter повысил стоимость публикации вакансии по стандартному тарифу в пакете на 1 тыс. объявлений с 85 руб., до 340 руб. за единицу. Несколько других услуг также подорожали в разы, говорится в жалобе.

Как поясняют в АКИТ, HeadHunter — крупнейший рекрутинговый сервис в РФ и входит в тройку мировых лидеров. Клиентами портала выступает свыше 350 тыс. компаний, а база содержит свыше 50 млн резюме. Таким образом, HeadHunter может влиять на ценообразование на своем рынке, отмечает АКИТ. Ассоциация просит ФАС признать действия HeadHunter злоупотреблением доминирующим положением и выдать предписание об устранении нарушений. По словам источников, HeadHunter предлагал урегулировать вопрос без вмешательства регулятора, но встречи с компаниями результатов не принесли.