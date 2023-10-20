Минэкономразвития России считает нереализуемым предложение о приоритетном размещении товаров отечественного происхождения на маркетплейсах, следует из отзыва министерства на законопроект о «российской полке». Ведомство направило отзыв в Минпромторг, указано в документе. Законопроект о российской полке, т. е. о приоритетном размещении российских непродовольственных товаров, обсуждается как минимум с весны 2023 г. Как писали «Известия» в мае, его разработали «депутаты Госдумы при поддержке Минпромторга» – и на тот момент его действие распространялось только на офлайн-ритейлеров. В октябре 2023 г. газета сообщила о новой версии законопроекта, в которой эти же требования распространили и на онлайн-платформы, обязав их размещать в поисковой выдаче сначала 50 карточек с товарами российского происхождения, а уже после них все остальные.

Законопроект разработала «Единая Россия», сообщалось на официальном сайте партии в марте 2023 г. без указания авторов. В публикации приводились аргументы замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Морозова, первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, выступавших за рассмотрение законопроекта. В своем отзыве Минэк отмечает, что считает «неясным механизм реализации соответствующего положения», так как придется перестраивать алгоритмы, чтобы потребитель продолжал получать предложения о товарах, основанные на его предпочтениях. «Запрос формируется покупателем по заданным им критериям, в том числе посредством указания на конкретный товар, – указывает ведомство. – В этой связи безусловное первоочередное размещение предложений о заключении договора купли-продажи товаров российского происхождения может быть не обеспечено по техническим (объективным) причинам». Сходную позицию высказал «Ведомостям» Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли, в которую входят крупнейшие маркетплейсы Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет». Маркетплейсам, по его словам, придется перестраивать рекомендательные алгоритмы с учетом приоритизации каких-то определенных товаров, что также приведет к издержкам.