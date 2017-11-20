Неназванный представитель партнёрской для поисковика «Яндекс» компании и ещё двое собеседников из индустрии рассказали РБК, что Яндекс.Такси купили либо весь сервис доставки еды Foodfox, либо долю в нём. «Яндекс» официально рассматривает Яндекс.Такси (плюс, вероятно, переходящий к «Такси» российский бизнес Uber), как «внутренний» стартап, который может выйти на независимое IPO в 2019 году. Одновременно Foodfox — тоже стартап, который получил «посевной» миллион долларов от Target Global (с партнёрами) лишь летом 2016, а спустя год, летом 2017, Target (снова с партнёрами) вложил в Foodfox ещё 5 миллионов. Объём сегодняшней сделки, о которой рассказали РБК (и которую не стали комментировать её предполагаемые участники), лишь незначительно больше вложенных за год средств — якобы $8,4 млн. за 100% сервиса, против $6 млн. инвестиций. Такая стремительная стратегия выхода возможна, но не очень характерна для венчурных фондов. Сами Target Global летом 2017 оценивали проект в сумму от $10 млн до $20 млн. Foodfox контролируется офшором — на момент публикации в кипрском реестре не отражены изменения долей владельцев с июня 2016 года. РБК напомнили — главный российский конкурент «Яндекса», Mail.ru Group, несколько дней назад заявила о заинтересованности в возврате на рынок такси (в прошлом MRG на нём работала, но первый проект закрыла). Группа уже владеет доставками еды, подключёнными к тысячам заведений в десятках городов России.

«У компании [Foodfox] замедлилось развитие, нужны были деньги, но из-за невысоких показателей найти инвестора сложно. В итоге не оставалось выбора, кроме как продаться стратегу» [по цене ниже оценки в предыдущем раунде летом 2017 года], — высказал свою гипотезу собеседник РБК в неназванной компании по доставке готовой еды.

Историческая параллель — фонды способны ждать: в конце XX века сам поисковый « Яндекс» был лишь « внутренним» стартапом компании CompTek , основанной Аркадием Воложем в 1988. Лишь весной 2000 года у поисковика появилось ООО и поисковик привлёк собственных инвесторов — в частности Ru-net Holdings , принадлежащий Baring Vostok. Инвестор ( позднее появлялись другие) постепенно сокращал долю , однако на крупную продажу фонд вышел лишь спустя 11 лет , во время IPO « Яндекса» на Nasdaq.

В вышеупомянутой сделке двух стартапов — Яндекс.Такси и Uber (региональных подразделений) — стороны договорились и о финансовой стороне и о том, что в будущем они смогут обменять друг-другу доли в своём бизнесе, а не продавать (выкупать) их непосредственно за деньги.

Главный российский конкурент «Яндекса», Mail.ru Group, в ноябре 2016 года купили доставку еды Delivery Club, а позднее и другие аналогичные проекты. Российский Uber, который находится в процессе присоединения к Яндекс.Такси, запустил подразделение по доставке еды в ноябре 2016, оно тоже переходит к совместному предприятию с такси «Яндекса». По данным официального сайта UberEATS проект работает с сотней заведений в Москве. На официальном сайте Foodfox нет числа подключённых сейчас ресторанов, летом 2017 владельцы говорили о 1000 подключённых заведений. У Delivery Club, принадлежащего Mail.ru Group, подключёны 5900 ресторанов и кафе, у ZakaZaka, ещё одного похожего проекта группы Mail.ru — 4000 ресторанов в 67 городах России.

Foodfox в июне 2017 привлёк более чем $5 млн. из фонда Target Global и нескольких других, и от частных инвесторов, среди которых был сооснователь Carprice Александр Черняк. Годом ранее, в июле 2016, Target Global стал лид-инвстором в посевном для Foodfox инвестиционном раунде, объёмом более $1 млн., в раунде также приняли участие сооснователи Lamoda Group Флориан Янсен и Нильс Тонзен, а также ряд европейских ангельских инвесторов. РБК, со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» отметили, что выручка ООО «Бигфуд», управляющего проектом Foodfox, в 2016 году составила 8,9 млн руб., а чистый убыток 40,2 млн руб. По собственным оценкам Foodfox, высказанным летом 2017, уже через год их выручка составляла $10 млн. Согласно кипрскому реестру за 2016 год по 32,51% во владельце-офшоре Foodfox принадлежало Сергею Полиссару и Максиму Фирсову, по 16,74% владели немецкие компании FJ Beteiligungen Ug и NDT530 UG, по 0,75% у топ-менеджеров Lamoda Бурхарда Биндера и Доминика Пикера.