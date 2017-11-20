Facebook убрал функцию удаления постов на десктопной версии сайта, пишет VentureBeat со ссылкой на жалобы пользователей. Некоторые из них предположили, что отсутствие такой возможности может быть вызвано техническим сбоем. По словам издания, вероятно, так, представители компании хотят привлечь юзеров к мобильному приложению. Также отмечается, что удаление постов все еще возможно на десктопной версии, но не на стене пользователя, а в «Журнале действий».