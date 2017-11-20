Президентский Совет по правам человека (СПЧ) рекомендовал Совету федерации (СФ) отклонить и переписать принятый Госдумой 15 ноября законопроект о СМИ-иноагентах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение СПЧ. Совет выявил в поправках ряд недостатков, в том числе некорректные формулировки закона, процедурные нарушения при его принятии. Кроме того, СПЧ указал, что в законе о СМИ уже есть «правовая норма», позволяющая правительству РФ устанавливать «ответные ограничения» в отношении СМИ тех государств, где ограничена деятельность российских СМИ.