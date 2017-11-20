Первые киберучения стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, могут пройти уже в марте — июне 2018 года, следует из проекта «дорожной карты» по развитию цифровой экономики. Ответственными за киберучения назначены Минкомсвязь и ФСБ. Аналогичные учения уже проводились в 2014 году, тогда в них участвовала только Россия. Они были организованы Минкомсвязью с участием ФСБ, ФСО, Минобороны, МВД, «Ростелекома», Координационного центра национальных доменов и крупнейшей в России точки обмена трафиком MSK-IX.