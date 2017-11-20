Доля разработчиков программного обеспечения среди всех IT-компаний в России резко выросла за последние годы. В 2017 году их доля преодолела 60%, в 2014 году она составляла 52%, а в 2010 году — всего 36%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование, проведенное Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. По мнению руководителей IT-компаний, основные сдерживающие факторы для развития отрасли — низкая платежеспособность клиентов (отметили 66% опрошенных), недостаточная поддержка отечественных разработчиков государством (45%) и недостаток потенциальных заказчиков (41%).