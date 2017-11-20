Ещё 5 лет назад американские фонды инвестировали в российские стартапы — речь шла о десятках миллионах долларов для Avito, CarPrice, KupiVIP и многих других проектов. После военного конфликта на Украине, включения Россией в свой состав Крыма (в 2014), санкций, к 2017 году число инвестиций в российские проекты, о которых заявляли бы значимые американские фонды, упало до нуля, подсчитали авторы Crunchbase. Ранее они проанализировали обратный процесс: инвестиции россиян в американские стартапы за последние семь лет. Инвестиции от россиян получили 300 американских стартапов. Все последние годы речь шла о сотнях миллионов долларов (причём в число «россиян» не попал Юрий Мильнер, предприниматель с российскими корнями ведёт бизнес из Гонконга). Наиболее активно инвестируют в американские стартапы: Bright Capital, связанный с Романом Абрамовичем фонд Impulse VC, Фонд Сколково, «ВТБ Капитал», «Сбербанк». В переломном 2014 году и после число российских инвестиций в Штаты выросло, а не упало.

Инвестиции американских фондов в стартапы из России:

Российские инвестиции в стартапы из США: