Mail.Ru Group объявила о запуске собственной киберспортивной лиги, начало работы которой запланировано на первую половину 2018 года. Первой дисциплиной лиги станет онлайн-шутер Warface, позже список планируется расширять.

Киберспортивная лига Mail.Ru Group начнет работу с партнерами, спонсорами и площадками. Также рассматривается возможность привлечь к участию в турнирах и иностранные команды, — говорится в сообщении Mail.ru Group.

Согласно прогнозу PayPal и SuperData, объем рынка киберспорта в России в 2017 году превысит $37 млн, в 2016 году этот составил $35,4 млн. Mail.ru Group достаточно давно интересуется киберспортивными соревнованиями. Например в ноябре 2016 года компания объявила о намерении провести всероссийский киберспортивный турнир по танковой игре «Проект Армата». Часть финансирования должен был выделить государственный Российский государственный военный историко-культурный центр, однако проект до сих пор не реализован.

Осенью 2015 года ESforce Holding (называлась тогда Virtus.pro) привлекла $100 млн от USM — структуры Алишера Усманова основного акционера Mail.ru Group/МегаФона. Компанию называют одной из крупнейших кибеспортивных организаций мира, она поддерживает собственную киберспортивную команду, видео- и звукозаписывающую студию и издания об играх. Весной 2017 года холдинг Усманова запустил площадку трансляций видеоигр Looch.tv.