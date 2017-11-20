В Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) проходит курс открытых лекций Liberal Arts Speaking, посвященных журналистике. Представители профессии рассказывают об ее современном состоянии и о том, что с ней будет в ближайшем будущем. Одну из лекций прочитала Татьяна Лысова, главный редактор газеты «Ведомости» с 2002-го по 2007 год и с 2010-го по 2017-й. Ее выступление было посвящено тому, какими бывают виды давления на СМИ — и как им противостоять. Текстовую версию лекции опубликовала «Медуза».