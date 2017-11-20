Несколько топ-менеджеров банков из топ-30 рассказали РБК, что известные им компании, организованные как ООО, и индивидуальные предприниматели (ИП), начали массово ликвидироваться и регистрироваться заново. Люди надеются, что новая регистрация вернёт утраченное право на банковское обслуживание. По статистике ФНС в октябре было ликвидировано максимальное число ИП — 58 тыс. (для сравнения, в сентябре 48 тыс.), и ООО — 62 тыс. (в сентябре на 20 тысяч меньше). В октябре появилось 65 тыс. новых зарегистрированных ИП (на 10 тыс. больше чем в сентябре), и 37 тыс. ООО, на 10 тыс. больше, чем в сентябре.

В конце июня 2017 года в РФ заработал механизм обмена «чёрными списками» между финорганизациями, ЦБ и Росфинмониторингом. В списки включают клиентов, которые попали под подозрения в нарушении закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банки отказывают «подозреваемым» в обслуживании. Речь не идёт о стандартном судебном или следственном подозрении, которое можно оспорить: «При включении клиента в черный список банки четко не называют причины и не выносят предупреждений»​, — пояснил РБК управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Крупский. Действенного механизма исключения банковских клиентов из черного списка нет, рассказал другой эксперт, вице-президент ФБК Алексей Терехов.

Партнер FMG Group Михаил Фаткин объяснил, что банки закономерно предпочитают и умеют экономить: банк может потерять лицензию «за недостаточно эффективную борьбу с отмыванием», и одновременно саму борьбу можно крайне удешевить: «если изначально механизм обмена черными списками задумывался для того, чтобы банки использовали риск-ориентированный подход при оценке клиентов, то в итоге это вылилось в то, что кредитные организации не хотят выполнять свои прямые обязанности по проверке клиентов, так как это дорого, и предпочитают отказывать компаниям и ИП, ссылаясь на черный список».

Число клиентов в «чёрных списках» с июня по октябрь выросло с 200 тыс. до 460 тыс., передавал «Коммерсант» оценку главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, таким компаниям и ИП банки отказались проводить операции. В ноябре ЦБ и Росфинмониторинг предложили механизм обжалования внесения в «чёрные списки» — пока это проект.