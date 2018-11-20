Министерство цифрового развития (Минкомсвязь) предложило субсидировать льготные кредиты российским IT-компаниям, рассказал РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Кисляков: «То есть если ставка 12–14%, то 6–7 п.п. мы будем субсидировать банкам». Сложность в том, что банки не готовы выдавать хоть сколько-нибудь существенные кредиты без залогов, а их, в свою очередь, нет у IT-бизнесов. Одна и из обсуждавшихся в министерстве идей — кредиты под права на интеллектуальную собственность. Следует отметить, что решение спорное. В России патентуется мало разработок. Доходит до курьёзов — в прошлом году иностранцы из глобальных корпораций подали в России больше патентных заявок, связанных с модными тогда блокчейн-технологиями, чем россияне. Поддержать министерство хочет именно «своих», но число патентов в портфелях у международных корпораций и российских различается на порядки.

Альтернативный сценарий поддержки — льготные кредиты не разработчикам, а их клиентам. Схема, очевидно, оставит «за бортом» IT-бизнесы с сервисами для широкой аудитории, зарабатывающие на рекламе и почти все остальных «айтишников», кроме разработчиков ПО на заказ для корпоративных покупателей из реального сектора.

Инициативу льготного кредитования в министерстве обсуждали представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка, «Новые облачные технологии» (разработчик пакета «Мой офис»), российского интегратора ИТ-решений для госсектора «Нетрика», различных ассоциаций в ИТ-сфере, а также представители «Опоры России». Сейчас лишь 2% компаний-разработчиков могут воспользоваться субсидией: «Залога нет ни у кого, кроме самых крупных российских производителей, таких как 1С или «Лаборатория Касперского», а также холдинговых ИТ-компаний, в которых есть бизнес, связанный с материальными поставками», — рассказал гендиректор «Новых облачных технологий» Дмитрий Комиссаров.

Ещё одна проблема, которая делает невозможным выдачу дешёвых «айтишных кредитов» — по российскому праву к IT-компаниям почти не относятся разработчики мобильных приложений, интернет-сервисов, игр, медиа-проектов, рекомендательных систем, рекламных сетей или мессенджеров. Обобщённо, государство считает российскими «айтишниками» лишь тех, кто разрабатывает и продаёт программы и базы данных.