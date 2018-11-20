Министерство цифрового развития (Минкомсвязь) предложило субсидировать льготные кредиты российским IT-компаниям, рассказал РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Кисляков: «То есть если ставка 12–14%, то 6–7 п.п. мы будем субсидировать банкам». Сложность в том, что банки не готовы выдавать хоть сколько-нибудь существенные кредиты без залогов, а их, в свою очередь, нет у IT-бизнесов. Одна и из обсуждавшихся в министерстве идей — кредиты под права на интеллектуальную собственность. Следует отметить, что решение спорное. В России патентуется мало разработок. Доходит до курьёзов — в прошлом году иностранцы из глобальных корпораций подали в России больше патентных заявок, связанных с модными тогда блокчейн-технологиями, чем россияне. Поддержать министерство хочет именно «своих», но число патентов в портфелях у международных корпораций и российских различается на порядки.
Альтернативный сценарий поддержки — льготные кредиты не разработчикам, а их клиентам. Схема, очевидно, оставит «за бортом» IT-бизнесы с сервисами для широкой аудитории, зарабатывающие на рекламе и почти все остальных «айтишников», кроме разработчиков ПО на заказ для корпоративных покупателей из реального сектора.
Инициативу льготного кредитования в министерстве обсуждали представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка, «Новые облачные технологии» (разработчик пакета «Мой офис»), российского интегратора ИТ-решений для госсектора «Нетрика», различных ассоциаций в ИТ-сфере, а также представители «Опоры России». Сейчас лишь 2% компаний-разработчиков могут воспользоваться субсидией: «Залога нет ни у кого, кроме самых крупных российских производителей, таких как 1С или «Лаборатория Касперского», а также холдинговых ИТ-компаний, в которых есть бизнес, связанный с материальными поставками», — рассказал гендиректор «Новых облачных технологий» Дмитрий Комиссаров.
Ещё одна проблема, которая делает невозможным выдачу дешёвых «айтишных кредитов» — по российскому праву к IT-компаниям почти не относятся разработчики мобильных приложений, интернет-сервисов, игр, медиа-проектов, рекомендательных систем, рекламных сетей или мессенджеров. Обобщённо, государство считает российскими «айтишниками» лишь тех, кто разрабатывает и продаёт программы и базы данных.
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Они правда думают, что можно создать продукт, зарабатывая на его продаже частникам?
Лучше бы расширили льготы на налоги на IT-компании со штатом менее 7 сотрудников (да, такое вот спорное ограничение).
Здесь, очевидно, преследуются совершенно конкретные цели определенных компаний (лиц). Определенного размера, ниши или иных характеристик, а может и имещих совершенно конкретные названия (владельцев).
Это скорее из серии «Денег нет, но вы придумывайте».
Они правда думают, что можно создать продукт, зарабатывая на его продаже частникам?
Продукт на продукт не приходится, но в стране, где на фоне тех же «Одноклассников», Facebook выглядит почти нулём — да, действительно, можно верить в возможность феерически успешной судьбы продуктов, которые адресованы платящей розничной аудитории, а не корпоратам.
>Они правда думают, что можно создать продукт, зарабатывая на его продаже частникам?
Если нет контроля над миллионами частников, то скорее всего не получится заработать, покупать же не принято, только воровать.
Вы же один из сторонников пиратки, как может быть иначе? Ведь имя вам легион!
Конечно удивительно, столько трепа из каждого гос. утюга про цифровую экономику, а в реале:
>государство считает российскими «айтишниками» лишь тех, кто разрабатывает и продаёт программы и базы данных.
И название этого непотребства «льготный кредит» тухлое, в долине, с которой государство предлагает конкурировать в лоб, без всяких «льгот» деньги дешевле и проще получить.
Денис, дело тут не в пиратстве. На западе тоже очень мало продуктов, которые бы поднялись на частниках (по сути только игры теперь, лет 5−10 назад еще были и другие). Частникам в принципе не нужны никакие программы — у них нет такой потребности, а если и есть какая, то уже удовлетворена крупнейшими корпорациями. Вы сами вот когда и какую программу для себя покупали?
А в целом насчет кредитов согласен. Нужно не кредиты раздавать, а спрос стимулировать. В России нет спроса на автоматизацию со стороны крупнейших компаний, что говорить о мелких …
и чего тут нового в новости? субсидирование части % ставки — одна из небось древнейших форм гос.поддержки малых (и не только) компаний. По крайней мере я помню это дело начиналось году еще в 2008.
и т. д. Поддержка целевая, по отраслям. За само тело кредита перед банком отвественность. (подобные же формы есть и по субсидированию лизинговых платежей, например, в отраслях где важны машины\оборудование и т. п.).
Там всегда некий перечень требований и параметров, довольно много бумаг
Другое дело, что сейчас вообще надо 1000 раз подумать по привлечению кредитов, т.к. даже и безпроцентный не факт что отобъется. Другое дело, если не осваивать средства вообще, а тупо сидеть с валютой и ждать, когда опять деноминируют рубль. Но это не относится к айти как к отрасли, это просто нецелевое использование.
В целом же известно — на растущем рынке и льготные кредиты не нужны (у компании свои средства + все суют инвестиции) а на падающем субсидирование части ставки (которая у банков — нереальна для реальной экономики) бесполезно, т.к. неизвестно, где будет дно.
>Вы сами вот когда и какую программу для себя покупали?
Я об этом и пишу, понятие цифровая экономика не упирается в создание программ и тем более продажа их за деньги.
Это интернет-сервисы, контент, видео 360гр и очень много чего еще.
И главное, упорно отсекается рекламная модель монетизации и подписка, это уже какая-то диверсия.
Ну то есть вы за то, чтобы все «и много чего еще» виды бизнеса причислить к IT и распространить на них специальные льготы?
В точку, к IT очень много чего надо причислить по мимо создания программ на продажу, в том числе и создание фильмов, там компьютерных технологий уже очень много.
Льготы пусть себе оставят, если чиновники РЕАЛЬНО хотят начать строить цифровую экономику (из каждого утюга вещают об этом) и при этом не хотят выкидывать за скобки конкуренции компании из долины, то логично предоставить аналогичные по стоимости деньги.
У нас как результат требовать, то правительство сплошь либералы, свободный рынок, конкуренция, а как дело касается конкурентных условий, то сразу свой путь, особенная стать и прочая туфта.
Можно не делать конкурентоспособных с западом условий (деньги, законы, суды
и т. д.), можно просто очистить российский рынок от западных IT компаний.
Как говорится, надо либо крестик снимать, либо трусы надевать, либо либералам в правительстве быть до конца либералами, а не только в контексте требований, либо заканчивать с этим полулиберализмом и заимствовать опыт СССР, по крайней мере в жизненно важных отраслях, к коим без всякого сомнения относится IT.
И все-таки, я думаю, что проблема не в том, сколько видов бизнеса будет подпадать под IT-льготы. В конце-концов, создатели фильмов не являются специалистами в IT и не занимаются IT сами — они нанимают компании, которые специализируются на соответствующих технологиях. Так и во всех отраслях.
Действительная проблема состоит сейчас в том, что в России ни киношникам, ни производителям булочек не требуется IT в их бизнесе. Ну то есть какая-то автоматизация есть в виде «делаем документы в MS Office» и на этом все. Дальше типовых тиражных систем от ведущих мировых производителей, да еще и кое-как настроенных, никому идти не надо. Все, что происходит на рынке, происходит, скорее, вопреки этому тренду и в основном усилиями различных энтузиастов. Ну как владельцу сети пиццерий нравится играться с новыми программками, так будет эта сеть вся автоматизированная, а нет — так и нет — на доходах сети это мало скажется.
Дополнительные льготы нужны не в IT, а в секторах, которые должны стать, наконец, заказчиками IT. А это не столько кредиты, сколько изменения бухгалтерских и налоговых правил на предмет отнесения расходов на IT на определенные статьи и освобождение этих расходов от излишнего налогообложения.
В свое время под песни про облегчение жизни IT-бизнеса отменили НДС на программы. По-факту, на мой взгляд, это вовсе не улучшило состояние этого бизнеса в России просто потому, что IT-компаниям стало не на что списывать входящий НДС при заказной разработке, а иностранные вендоры получили возможность не платить в России вообще ничего, чем и воспользовались. Так что, как ни странно, для улучшения жизни IT в России надо первым делом возвращать НДС на софт, а потом стимулировать спрос на заказные разработки для предприятий широкого круга отраслей.
>Дополнительные льготы нужны не в IT, а в секторах, которые должны стать, наконец, заказчиками IT. А это не столько кредиты, сколько изменения бухгалтерских и налоговых правил на предмет отнесения расходов на IT на определенные статьи и освобождение этих расходов от излишнего налогообложения.
Я против льгот, тем более для широкого круга компаний, которых не реально регулярно проверять, списывание средств на IT превратится в схему ухода от налогов.
Да, НДС на ПО надо возвращать, сейчас от него больше проку именно иностранным разработчикам.
Этот НДС, можно было бы направить на погашение ставок по кредитам для IT компаний, чтобы деньги для IT у нас стали сопоставимы по цене с сша.
>стимулировать спрос на заказные разработки для предприятий широкого круга отраслей.
В этом нет никакого смысла, зачем стимулировать то, что должно экономить компаниям массу денег, за счет автоматизации.
Нужно поддерживать IT разработчиков, они должны тормошить рынок своими предложениями.
Реальному сектору экономики необходимо упростить сокращения людей, а не вводить новые ограничение на увольнения, как с теми же будущими пенсионерами, глупый с точки зрения экономики закон.
Необходимо выводить государство из экономики, оно главный фактор сдерживания автоматизации, потому что государство не пытается оптимизировать процессы, оно занято созданием рабочих мест.
Доля государства в экономике зашкаливает, оно задает стандарты для бизнеса, отвратительные с точки зрения технологического развития страны.
Условный гос. банк, тратит на обслуживание людей столько-то персонала, люди привыкли к этому и рынок вынужден предоставлять аналогичную услугу.
Условный тинькоф, более совершенную схему реализовывает, но не вписывается в стандарт обслуживания сформированный гос. банками и остается уделом узкого круга лиц.
Нужно думать о том, что делать с оставшимися без работы людьми, а не о том, как сохранить их рабочие места.
Навскидку, игры и приложения для мобил. Не?
Пример в студию.
>В точку, к IT очень много чего надо причислить по мимо создания программ на >продажу
Да, да как же… я уже вижу окончание этой мысли :) Интернет магазины по продаже чего угодно это тоже IT бизнес и им надо срочно давать льготные кредиты.
А что в реальности в большинстве из них ничего кроме софта и нет, особенно тех кто на «дропшиппинг» сидит и львиная доля денег у них уходит на IT и связанные с ними рекламные разработки для заманивания покупателей…
>Интернет магазины по продаже чего угодно это тоже IT бизнес
Разработка ПО для интернет магазинов это конечно серьезный IT, пример retailrocket.
Нужно четко осознать, что страна хочет от IT, после осознания, действовать в ключе «вам шашечки или ехать?».
Глубоко убежден, главная задача IT в нашей стране — тотальная автоматизация, мы обязаны автоматизировать все быстрее, чем в среднем по больнице, у нас нехватка человеческого ресурса и низкая продуктивность экономики.
Минимум половина населения заняты на фейковых должностях, которые очень легко автоматизировать.
Интернет-торговля способна высвободить не менее 5−6 млн.
Таким образом, разработчики ПО для интернет-торговли становятся на первое место по важности для экономики.
>Интернет-торговля способна высвободить не менее 5−6 млн.
Вы уверены что это кому то надо? И чем они будут заниматься ?
В данный момент ИМХО тренд на обратное — занять как можно больше оглоедов ничем, платя по минимуму, лишь бы не бунтовали, не думали и не мешали грести себе на карман тем кто у кормила.
>лишь бы не бунтовали, не думали и не мешали грести себе на карман тем кто у кормила.
Ваша позиция была бы верной, если бы страна существовала в космосе, но она существует в кольце
враговпартнеров, они не прочь бесплатных ресурсов, а не по рыночной цене.
Только сильная экономика способна сдержать партнеров.
Сильная экономика — максимально автоматизированная экономика, так как в конечном счете все решает макроэкономика, т.е. общая продуктивность всей системы, а не ВВП, безработица и прочие фуфлопараметры.
Власть пытается нащупать баланс, между «занять как можно больше оглоедов ничем» и макроэкономикой, после 2014 получается не очень, внешнее воздействие дает о себе знать.
Без серьезной поддержки IT, серьезные люди рискуют остаться без
трубопроводовтерриториальной целостности.
Кредит, по мнению многих, должен максимально похожим на залог в ломбард.
Например никто в ломбарде не примет ваши стихи.
А вот золото примут.
Так и с ИТ — хотя бы железо.
Стоимость денег в ЕС и сша сопоставима, только сша построили самую выдающуюся IT индустрию, а ЕС нет, может быть потому, что финанисрование в ЕС больше на ломбард похоже?
>> Таким образом, разработчики ПО для интернет-торговли становятся на первое место по важности для экономики.
а столица автоматически переезжает в НьюВасюки.
Чегож там разрабатывать то бесконечно это ПО для торговли то? Фотка товара, артикул, блаблабла, в корзину. Уже все давно разработано, просто уже все поняли, что по уму товары надо и мерять и руками щупать и именно в магазине выбирать. А некоторые можно и посылторгом.
Это как театр и кино. И то и то сосуществуют. А убери театр, дай деньги на кино — понаснимают дряни и играть разучатся вживую. Проходили уже.
А с этими льготами — читайте положение внимательно. Там обязательно прописано: не подлежат предприятия подакцизными товарами, с основным видом деятельности торговля, игорный бизнес.
>Чегож там разрабатывать то бесконечно это ПО для торговли то?
Екомерс бездоннен для IT технологий, от роботизированных складов до виртуальных примерочных и дополненной реальности для выбора и расстановки мебели у себя дома.
Поэтому я убежден, уничтожение собственного екомерса руками государства, это измена, екомерс будущий локомотив экономики.
>> Екомерс бездоннен для IT технологий, от роботизированных складов до виртуальных примерочных и дополненной реальности для выбора и расстановки мебели у себя дома.
это хорошо, что вы такой энтузиазд, но перечисленное не взлетело. (и это давно установлено).
и т. д.
Не пошли не то что виртуальные примарочные, но даже и казалось бы простое решение — зеркало\полупрозрачка в примерочных, за которыми экран. Типо сохраняяет не полминуты изображение, когда человек спиной стоит.
Тоже и мебель. Напроектировать можно массу. Но если у вас малогабаритка — то и по расстановке и по самой мебели — вариантов просто немного (все попределяет стиль и габарит. А если у васс вилла или замок — расстановкой и подбором мебели по определению занимается архитектор и дизанер по интерьерам. По определнию.
Богатый человек может и по себе манекен заказать, но таки или сам к портному летает или портной к нему. Человек суть кожаный мешок из воды. Ежемесячно меняет форму, объем, вес. До 20 лет вопще растет, потом то матереет то усыхает
Все эти электроники — чисто для лохов-покупателей и владельцев посылторгов вроде вас. Потом и ходют по улицам персноажи. Организм отдельно, а одежда отдельно.
>это хорошо, что вы такой энтузиазд, но перечисленное не взлетело. (и это давно установлено).
Что именно не взлетело? Роботизированные склады амазон?
Примерочные ?
Самолет братьев райт тоже так себе летал, можно ли сказать, что авиация не взлетела?
Если екомерс не душить запретом на параллельный импорт и налоговыми преференциями для его иностранных конкурентов, то цена у екомерса по определению будет ниже, значит будут востребованы вирутальные примерочные, чтобы облегчить выбор.