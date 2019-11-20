Сбербанк и Mail.ru надеются до конца года закрыть сделку по созданию СП в области доставки еды и транспорта, сообщила пресс-служба банка. Стороны подписали обязывающую документацию — банк рассчитывает получить до 22% в Mail.ru Group в течении трёх лет. Одновременно Сбер намерен избавиться от "золотой акции" Яндекса, которой владел 10 лет.

У Mail.ru и банка будут равные доли в СП, 10% резервируются под опционную программу вознаграждения сотрудников.