Сбербанк и Mail.ru надеются до конца года закрыть сделку по созданию СП в области доставки еды и транспорта, сообщила пресс-служба банка. Стороны подписали обязывающую документацию — банк рассчитывает получить до 22% в Mail.ru Group в течении трёх лет. Одновременно Сбер намерен избавиться от "золотой акции" Яндекса, которой владел 10 лет.
У Mail.ru и банка будут равные доли в СП, 10% резервируются под опционную программу вознаграждения сотрудников.
"Мы верим в перспективы СП, в то, что этот бизнес и его стоимость будут быстро расти, поэтому вместе с партнерами рассматривали разные варианты, как через несколько лет зафиксировать стоимость СП, – объяснил "Ведомостям" первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. – Мы не исключаем проведение IPO. Обмен доли на акции MRG – еще одна опция.
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Что-то вроде «У нас есть административный ресурс, но мы не знаем, против кого его можно применить. Сейчас порвем с Яндексом и будем применять против Яндекса, а против кого же еще — никого же нет больше (всякие Ali не в счет)?»