Группа Qiwi, известная финтех-сервисами, отчиталась о выручке за 3 квартал 2020 года. Чистая выручка выросла на 11% до 6,6 млрд рублей, из них 6 млрд пришлись на платёжные сервисы (у Яндекса чистая прибыль за 3 квартал -- 7,6 млрд, рост на 11%).

Прибыль на акцию -- 52,5 рублей (акция сейчас стоит 1183 рубля), дивиденды -- 34 цента на акцию. Значительный вклад в прибыль внесло уменьшение убытков от «Рокетбанка».

Сегмент платежных сервисов показал стабильную динамику и рост чистой выручки в размере 11% благодаря ряду факторов, включая большое число спортивных мероприятий, а также рост стратегического направления Группы по работе с самозанятыми. В этом квартале мы также успешно закрыли сделку по продаже проекта «Совесть» и завершили сворачивание операций «Рокетбанка».

В сегменте платежных сервисов 806 млн рублей выручки принесли комиссии по неактивным счетам и невостребованным платежам, процентный доход, овердрафты и реклама. Банк для предпринимателей «Точка» принёс 126 млн чистой выручки.

В 2020 году компания ожидает роста общей чистой выручки на 7%-15%, а скорректированной чистой прибыли -- на 35%-50%

Пресс-релиз о финансовых результатах вышел 19 ноября, а 18 ноября бумаги Qiwi на NASDAQ упали на 7%. Отчёт помог слегка отыграть падение, но потом оно продолжилось, и относительно 18 ноября составляет почти 15%

Чуть ранее в Госдуму был внесен законопроект об учреждении государственной компании «Единый регулятор азартных игр». Минфин предложил увеличить целевые отчисления (на поддержку в России профессионального и детского спорта) букмекерских компаний в 2 раза, до 10% от GGR (разница между принятыми ставками и выплаченными выигрышами). Путин поддержал эту инициативу. Также в два раза предлагается увеличить минимальный порог: он составит 30 млн рублей. Президент Ассоциации букмекерских контор заявила прессе, что реализация этой инициативы может убить всю отрасль

Ранее Forbes писал, что букмекеры приносят Qiwi 35%-40% выручки.

Qiwi начал работать с букмекерами в 2016 году после того, как Госдума приняла закон, обязавший букмекеров принимать ставки через два специально созданных для этого Центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), которые были созданы на базе двух разных СРО букмекеров. Оператором первого (ЦУПИС1) стала НКО «Мобильная карта», оператором второго — Qiwi. Qiwi зарабатывает на нескольких продуктах для букмекеров. Через инфраструктуру Qiwi проходят расчеты между букмекерами и игроками, компания получает комиссию. Ее размер не раскрывается, но по словам собеседника Forbes, речь идет примерно о 3,5% за ввод денег и около 5% — за получение выигрыша. Также Qiwi зарабатывает непосредственно на эквайринговой комиссии, проводя платежи между букмекерами и банками. Ставки комиссии за эквайринг варьируются от 1,8 до 2,2%.

В результате принятия предложенного на этой неделе закона ЦУПИСы могут оказаться упразднены.