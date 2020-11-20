Антон Горелкин внёс в Госдуму законопроект, предлагающий ввести понятие «общедоступные персональные данные» и защитить их законодательно.

Смысл в том, чтобы каждый из нас, взаимодействуя с интернет-ресурсами, сам решал, какую информацию о себе он готов предоставить и на каких условиях. А главное, чтобы мог ее удалить по своему желанию. Если законопроект будет принят, каждый сайт, на котором вы регистрируетесь, обязан будет спросить вас, что из данных о себе вы разрешаете публичить и передавать третьим лицам. А если сайт нарушит условия соглашения с вами — он получит штраф за нарушение обработки персональных данных. Конкретный пример: одна из российских компаний, работающая в области распознавания лиц, несколько лет использовала базу Вконтакте для тренировки своих нейросетей. Для этого они собрали миллионы фотопортретов с открытых страниц пользователей. Был поиск по этой базе, кто-то из вас мог даже им пользоваться. Мой законопроект делает такую практику незаконной. Сторонние ресурсы не будут иметь права собирать, покупать или получать о вас информацию, которую вы не соглашались делать общедоступной. Оператор общедоступных персональных данных может отказать в удалении, если считает, что эти данные носят общественно-значимый характер. Если субъект данных настаивает, то только суд решит, кто прав.

Депутат уточнил, что это касается именно персональных данных, которые оказываются в открытом доступе, например, в профилях соцсетей. Информация, собранная, например, интернет-магазином общедоступными данными не считается. Он также предлагает пересмотреть штрафы, назначаемые нарушителям статьи 13.11 КоАП. Она запрещает обработку персональных данных без согласия пользователя. Штраф за нарушение -- до 75 тысяч рублей, что для крупных компаний совершенно несущественно. Нужна дифференцированная шкала штрафов, а у Роскомнадзора «есть проработанные предложения на этот счет».

Штрафовать соцсети хочет и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. До конца года, уверен он, будет принят закон об административных штрафах до 15 млн рублей для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы. Позиционирующий себя как борца с фейками член Общественной палаты Максим Малькевич считает, что России пригодится опыт Турции, где иностранные соцсети обязали открывать представительство, а за нарушения не только штрафуют, но еще лишают рекламы и урезают трафик.

До этого, также при участии Хинштейна, был внесён законопроект о мерах противодействия цензуре со стороны иностранных соцмедиа.

В законопроекте предлагается ввести статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Такой статус владельцу информационного ресурса может присвоить генеральный прокурор по согласованию с МИД России, если на интернет-платформе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан». Если владелец ресурса в указанные в предупреждении Роскомнадзора сроки не устранил ограничения, то ведомство «ограничивает полностью или частично доступ к соответствующему информационному ресурсу с использованием технических средств». Размер потенциального штрафа за цензуру планируется увеличить до 3 млн рублей. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с апреля 2020 года зафиксировано около 20 фактов дискриминации иностранными платформами: «Цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, «РИА Новости», «Крым 24».

Последней каплей в чашу терпения депутатов стала «цензура» против Владимира Соловьева. 18 ноября Роскомнадзор официально потребовал от Google «снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьёв LIVE» российского журналиста В. Соловьева. Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел «В тренде» YouTube, хотя ранее это происходило регулярно».

Интернет-омбудсмен Мариничев отнёсся к законопроекту настороженно:

Желание ответить симметричным ходом и наказать нерадивые иностранные компании можно понять на человеческо-эмоциональном фоне. Но вносить инициативы, которые могут радикальнейшим образом повлиять на информационное пространство России, на жителей страны и само государство, — это, на мой взгляд, очень опасная игра.

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил ввести «Кодекс блоггера» и запретить безнаказанность в высказываниях.